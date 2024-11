La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel parece haber ya superado el punto de no retorno

Tras la embestida presidencial, el ejército de trolls al mando de Santiago Caputo salió "lapidar" en las redes a la Vicepresidenta y a lo que sumaron hasta algunos legisladores.

Tal fue el caso de María Celeste Ponce, diputada de la Nación de La Libertad Avanza, que cargó con dureza contra Villarruel en su cuenta de la red social X. Ponce respondió directamente a un posteo en el que Villarruel celebraba el primer aniversario del triunfo la fórmula libertaria en el balotaje frente a Sergio Massa.

" No Victoria, votaron a Javier Milei y de vos esperábamos que fueras una compañera leal, no que usaras la popularidad del Mejor Presidente del Mundo para tu propia campaña, obstaculizando sus políticas en el Senado, aliándote con sus enemigos y soltándole la mano al gobierno en los momentos más oscuros. Los amigos están en las buenas y en las malas... no solo para compartir los triunfos", señaló y cerró sun incendiario mensaje con un lapidario: "De esa deslealtad NO SE VUELVE".

Quien también cargó contra Villarruel fue la compañera de bancada en diputados de Ponce, Lilia Lemoine. Aunque no es la primera vez que lo hace, sí es cierto que lo haca cada vez con mayor virulencia. En sus redes sociales la diputada terraplanista reveló el despectivo apodo que le puso a la Vicepresidenta y sus seguidores, e incluso la tildó de ser peor que el kirchnerismo.

"Vichacruel está mandando a su callcenter de villarruelines (que paga con recursos del senado, ni siquiera lo paga de su bolsillo) a buscar información mía para pegarme", aseguró Lemoine en su cuenta en X.

Y sentenció: “¡Ni el kirchnerismo llegó tan lejos! ¡Qué tipa oscura resultó ser! Es “amante de la ‘alta política’” y “100% casta”.

lemoine-villarruel.jpg El posteo de Lilia Lemoine en su cuenta de X @lilialemoine