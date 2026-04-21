Manuel Adorni y Axel Kicillof coincidieron en la misa en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján
Mientras Victoria Villarruel se libró de todo mal, el Jefe de Gabinete y el Gobernador bonaerense se reunieron a rezar a un año de la partida de Francisco.
De los pequeños milagros que se pueden registrar a diario, este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participaron de una misa en la Basílica de Luján en homenaje al papa Francisco a un año de su muerte.
Manuel Adorni estuvo acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli, además del diputado riojano Martín Menem, titular de la Cámara baja; también dijeron presente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
Los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y el secretario de Culto, Agustín Caulo, se sentaron detrás de Manuel Adorni, pero la gran ausente fue la siempre piadosa Victoria Villarruel, cada vez más alejada del Gobierno nacional que integra.
Como no suele eludir las ceremonias religiosas, la Vicepresidenta "honró al Papa donde tenía que estar, en la Basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco", según afirmaron sus allegados.
De paso, la segunda de Javier Milei logró esquivar la foto comprometedora con el Jefe de Gabinete, que por estos días necesita una intervención divina para salir del paso en la investigación por la compra de dos departamentos.
Distinto es el caso de Axel Kicillof, que se presentó en la Basílica de Luján para presenciar la misa con la premisa de que "no sólo hay que recordarlo a Francisco en la palabra, si no en sus enseñanzas", porque "predicó por la Justicia social y la paz".
"Estamos en una época donde en el mundo se respira aire de guerra y el mercado es el dios", espetó el mandatario bonaerense esta semana, y cerró el día este martes con un posteo en X sobre el Papa de origen argentino.
"A un año de la partida de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario poner en práctica sus ideales: no hay libertad sin justicia social. Para contribuir con su obra tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para fortalecer la solidaridad y la paz", escribió.
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