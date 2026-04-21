Manuel Adorni y Axel Kicillof coincidieron en la misa en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján

Distinto es el caso de Axel Kicillof, que se presentó en la Basílica de Luján para presenciar la misa con la premisa de que "no sólo hay que recordarlo a Francisco en la palabra, si no en sus enseñanzas", porque "predicó por la Justicia social y la paz".

"Estamos en una época donde en el mundo se respira aire de guerra y el mercado es el dios", espetó el mandatario bonaerense esta semana, y cerró el día este martes con un posteo en X sobre el Papa de origen argentino.

kicillof francisco

"A un año de la partida de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario poner en práctica sus ideales: no hay libertad sin justicia social. Para contribuir con su obra tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para fortalecer la solidaridad y la paz", escribió.