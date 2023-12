Manuel Adorni anunció la suspensión de la pauta oficial para medios de comunicación por un año

Embed

A su vez, el vocero anunció que "se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año".

"Todos y cada uno de los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando en esta revisión tendrán la sanción correspondiente”, expresó Adorni.

Al referirse a la administración pública nacional, Adorni consideró que “el empleo militante no es el que queremos ver en el Estado, todos sabemos que nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña”, y afirmó: "No vamos a ceder en la idea de que se revalorice el empleo público tal como se debe y que, quien no trabaja, deje de pertenecer a la planta del Estado, tal como si uno tuviese un empleado en una empresa".

"Hay que entender que los sueldos públicos de todos los que pertenecemos al Gobierno lo pagan los 47 millones de argentinos y Argentina tiene un 45% de pobres. Señores, en Argentina hay 4 millones y medio de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. El empleo político no puede existir más porque somos una Argentina empobrecida, con gente que tiene un montón de necesidades y, además, por el respeto a la gente que no come”, sostuvo el vocero.

Manuel Adorni, vocero presidencial

Durante la conferencia de prensa de este martes, Adorni enumeró en primer lugar las primeras medidas concretas que se tomaron en el día de ayer, como fue la Ley de Ministerios y la reducción de estructura de cargos políticos. “Argentina pasó de 18 ministerios a nueve, con una reducción del 50%. En término de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106 y en esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción del 49%; y en subsecretarías, eran 182, a partir de la administración del presidente Milei pasaron a ser 140, una reducción del 23%”, detalló.

De esta forma, el Gobierno marcó una reducción del 34% respecto a los cargos políticos.

“Estamos haciendo lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe. Estamos inmersos en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla”, señaló, y enfatizó que, pese a este escenario “no se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación”.

El día de hoy estará marcado por el anuncio del ministro de Economía Luis Caputo, el cual está previsto que se realice después de las 17. Allí se comunicarán las medidas en la materia económica que comenzarían a implementarse desde mañana mismo. Al respecto, Adorni adelantó que "el mensaje será grabado".