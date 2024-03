Manuel Adorni comparó a las tribus medievales del Age of Empires con los piqueteros

"Como no les di los 500, llevo dados 200 de los 500 de oro, me siguen rompiendo las pelotas. O sea que, evidentemente, se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. Son como los piqueteros de la 9 de Julio, les das planes y es más o menos la misma lógica aparentemente", aseguró Adorni.

Adorni publicó el video en la previa de una nueva protesta este lunes de las organizaciones sociales para reclamar por la suspensión de la entrega de alimentos a los comedores populares que dispuso el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello en el marco del brutal plan de ajuste del Gobierno.

Las organizaciones anunciaron más de “500 cortes” a nivel nacional que se realizan desde las 10 de este lunes con epicentro en el Puente Pueyrredón.

“Hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos, por orden de Sandra Pettovello, en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares que ya no alcanzan para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal”, indica el comunicado que dieron a conocer los movimientos sociales.

Al habitual paquete de reclamos, las organizaciones sociales y de izquierda se sumó ahora el rechazo al desmantelamiento del programa Potenciar Trabajo, el mayor programa de asistencia en materia de planes, que fue renombrado y dividido en dos segmentos.