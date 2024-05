Manuel Adorni indicó que retener alimentos es "una política pública" y anunció que apelarán la medida de la Justicia

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la entrega de alimentos que fue recientemente ordenada por la Justicia. En este sentido, indicó: "Nosotros siempre fuimos y siempre vamos a ser respetuosos de la Justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso".