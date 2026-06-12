Ni el PRO se banca más el escándalo y exige que Manuel Adorni sea despedido
El PRO ha utilizado las redes sociales para reclamar que las derivaciones judiciales y políticas de la declaración patrimonial no acaben con “el cambio”.
El PRO es, como se sabe, un aliado incondicional del Gobierno nacional que durante estos dos años y medios de gestión libertaria no solo brindó funcionarios sino también un respaldo público y parlamentario sin el cual Javier Milei no habría logrado los “éxitos” que obtuvo en el Congreso.
Sin embargo, con el escándalo protagonizado por Manuel Adorni en ascenso, al parecer ha comenzado a imponer algunas condiciones al Presidente. En principio, “cuidar el cambio”; es decir, deshacerse del jefe de Gabinete de cara a las elecciones del año próximo.
El partido fundado por Mauricio Macri lo hizo mediante un comunicado en el que califica como “una falta grave” las mentiras de Adorni antes, durante y luego de que presentara su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), con una argumentación que “no tiene ninguna justificación posible”, según la declaración pública del partido amarillo.
“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, señala el partido liderado por el expresidente mediante el texto conocido solo horas después de que el ministro coordinador hiciera su esperada y demorada presentación.
Y ante el escándalo público con importantes derivaciones judiciales, el PRO añade que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.
Y este viernes, luego del silencio oficial en cuanto a una eventual renuncia y del tibio respaldo que la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) le expresara al funcionario durante la reunión que el jueves último tuvo lugar en Casa Rosada, el partido amarillo fue más explícito.
El tuit del PRO que sacude al gobierno de Javier Milei
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, expresó el partido en redes sociales, para despegarse en la medida de lo posible del escándalo y, al mismo tiempo, atizar la interna libertaria que tiene a varios macristas como protagonistas: la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli, entre tantos otros.
El texto completo del PRO
Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.
En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige.
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