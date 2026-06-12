Ni el PRO se banca más el escándalo y exige que Manuel Adorni sea despedido

Y ante el escándalo público con importantes derivaciones judiciales, el PRO añade que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

Y este viernes, luego del silencio oficial en cuanto a una eventual renuncia y del tibio respaldo que la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) le expresara al funcionario durante la reunión que el jueves último tuvo lugar en Casa Rosada, el partido amarillo fue más explícito.

El tuit del PRO que sacude al gobierno de Javier Milei

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, expresó el partido en redes sociales, para despegarse en la medida de lo posible del escándalo y, al mismo tiempo, atizar la interna libertaria que tiene a varios macristas como protagonistas: la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli, entre tantos otros.

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El texto completo del PRO

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.

En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige.