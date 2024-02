Manuel Adorni negó que Sandra Pettovello haya convocado a manifestantes al Ministerio de Capital Humano

Y agregó: “La Ministra el jueves intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella”, sin mencionar que fueron reprimidos por la Policía Federal Argentina (PFA).

VIDEO Adorni se refirió a "La fila del hambre" en su conferencia de prensa

En este contexto, el portavoz expresó: "Hoy no los va a recibir, y jamás los ha citado. Quería aclararles eso porque no ha sido la intención de la Ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo”.

“La comida de los argentinos no está en discusión y por supuesto la comida de los más necesitados, y por supuesto que no es una variable de ajuste. Lo que sí lo es y lo será siempre son los intermediarios que hacen negocios con la pobreza”, concluyó, aunque todavía se desconoce el motivo por el cual la cartera de Capital Humano aún no ha ejecutado el presupuesto de asistencia alimentaria.