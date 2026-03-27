La secretaria del piloto que llevó a Manuel Adorni a Punta del Este declaró que el viaje lo pagó Marcelo Grandio

Fuentes judiciales confirmaron que en plena declaración testimonial, Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. “Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat

Eso quedó asentado en el expediente que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Allanan la TV Pública para buscar los contratos de Marcelo Grandío, el amigo de Manuel Adorni

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este viernes, por orden del juez federal Ariel Lijo, el edificio de la TV Pública con el objetivo de llevarse los contratos que la productora de Marcelo Grandío, periodista y amigo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendría con la emisora estatal. El juez Lijo busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública ya que Adorni, quien controla la TV Pública, habría beneficiado a su amigo con al menos cuatro contratos en la TV Pública y otro en Radio Nacional.

El escándalo comenzó luego de que se supiera que Adorni y su familia viajaron, junto a Gradío, en un jet privado a la exclusiva ciudad uruguaya de Punta del Este. El fiscal Gerardo Pollicita investiga si el financiamiento del viaje por parte de terceros vinculados a contratos estatales constituye el delito de dádivas o una infracción a la Ley de Ética Pública.

Aunque Adorni aseguró que su parte del viaje la pagó con fondos propios, hasta ahora todo indica que el viaje lo habría pagado Grandío ya que la única factura fue emitida a nombre de su productora, contratada por la TV Pública. La Justicia debe determinar así si el pago de Grandío respondió a una suerte de retribución de favores por sus contratos con la TV Pública.

Grandío todavía no fue citado como testigo porque no se descarta una eventual citación como imputado, según cómo evolucione la investigación.

El miércoles, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró que él se hizo cargo de sus gastos y los de su familia.

Sin embargo el jueves declaró ante la Justicia Agustín Issin, el piloto del vuelo privado de Adorni y Grandío. Issin aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Grandío. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por 42 mil dólares, de los cuales le vendió un par a Grandío.