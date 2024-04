Manuel Adorni respondió al desafío boxístico de Emiliano Yacobitti

El ex legislador radical había dicho que si el Gobierno no modifica el presupuesto universitario "gran parte de la UBA va a cerrar en el segundo cuatrimestre" y que Adorni "tiene todas las fichas, es un tipo que disfruta cuando echan a la gente". Luego dijo que se "cagaría a piñas con guantes" con el funcionario.

Ante la insólita propuesta, Adorni dijo hoy: "lo voy a pensar", aunque resaltó con ironía que hizo trampa porque hace boxeo desde los años. "Creo que estoy en desventaja pero me voy analizar este desafío super interesante que me hizo", dijo y lo invitó a jugar a cambio al videojuego "Age of Empires".

Sobre el presupuesto de la UBA afirmó que se hizo un ajuste del 70 por ciento.