El vicerrector de la UBA desafió a boxear en un ring a Manuel Adorni

Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA, sugirió que se "cagaría a piñas con guantes" con el vocero presidencial porque "disfruta cuando echan a la gente". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/amVBNIlkTF — Corta (@somoscorta) April 5, 2024

"No es compatible educarse en la UBA y votar a Milei", sostuvo en otra parte de la charla con Tomás Rebord para Blender.

La universidad había lanzado una campaña contra el recorte presupuestario del Gobierno, que se llevó a cabo a través de la prorrogación del presupuesto de 2023 en el marco de una inflación interanual de 276,2%. En ese sentido, desde la universidad señalaron que el financiamiento estatal por alumno es de solo U$S 1.123 al año contra los U$S 15.000 al año que recibe la Universidad de San Pablo.

"Si el Gobierno no modifica esto, gran parte de la UBA va a cerrar el segundo cuatrimestre. La que tiene la pelota ahora es la sociedad, los pibes que van y se educan en la UBA, porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei. Al principio decían que no lo iba a hacer. Lo está haciendo, está pasando ahora", expresó Yacobitti en el canal de stream Blender.

A su vez, en el contexto de diversas medidas de protesta contra el recorte, profesores de la UBA dictaron esta tarde una clase abierta en las escalinatas de la Facultad de Derecho bajo la consigna "ganar la calle para no perder el aula".