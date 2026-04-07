Citan a declarar a cuatro mujeres en la causa por las propiedades de Manuel Adorni

La causa no se limita a esa operación y, según documentación incorporada, Adorni también hipotecó otra propiedad en la que vivía con su familia, ubicada en la calle Asamblea, y obtuvo a cambio un préstamo de 100.000 dólares por parte de Molina y Cancio.

En este contexto, este martes declaró Hugo Morales, quien confirmó que había adquirido el departamento en 1996 por 200.000 dólares. Su testimonio, realizado de manera virtual, no aportó elementos nuevos relevantes para la causa, según fuentes judiciales.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras la fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en las operaciones para determinar si son compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario.