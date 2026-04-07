El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley sobre salud mental: todos los detalles
Los cambios estarían vinculados a los mecanismos para lograr la internación involuntaria de pacientes y la intervención judicial en casos de riesgo.
El Gobierno mantiene su agenda legislativa abierta y este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el próximo "paso" en el Congreso será lograr la modificación o reemplazo de la Ley de Salud Mental.
La Ley 26.657, de Nacional de Salud Mental, fue promulgada en diciembre de 2010 como reemplazo de la Ley 22.914, y uno de sus puntos clave fue los términos en los que se pueden realizar internaciones involuntarias de pacientes.
Actualmente el artículo 20 de la ley estipula que "la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", y todos los plazos son decididos por la justicia en consulta con un equipo interdisciplinario.
Eso podría cambiar este año, ya que los mecanismos para lograr la internación involuntaria están entre los puntos que desea revisar el Gobierno como respuesta a los reclamos de familiares de pacientes psiquiátricos, personal de Salud y Seguridad, informó el sitio Ámbito.
Por ejemplo, podrían establecerse cuatro supuestos específicos -que hoy no figuran en el texto- y que permitirían a la justicia decidir una internación involuntaria en casos de crisis.
El nuevo texto también suprimiría el artículo 27 de la ley actual de Salud Mental, en el que se prohibe "la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados".
La meta es lograr la construcción de centros de Salud Mental especializados en casos severos, que pueden ser desde pacientes con trastornos graves hasta personas con consumos problemáticos de sustancias.
También podría habilitarse un tipo de neuropsiquiátrico específico para personas con patologías complejas o que estén atravesando episodios agudos complejos que no tengan la contención necesaria en otros centros.
"En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental", anunció este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X.
Adorni recibirá este martes a las 14 en Casa Rosada al ministro de Salud, Mario Lugones, probablemente para ultimar detalles de lo que será el proyecto oficialista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario