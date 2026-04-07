El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley sobre salud mental: todos los detalles

El nuevo texto también suprimiría el artículo 27 de la ley actual de Salud Mental, en el que se prohibe "la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados".

La meta es lograr la construcción de centros de Salud Mental especializados en casos severos, que pueden ser desde pacientes con trastornos graves hasta personas con consumos problemáticos de sustancias.

También podría habilitarse un tipo de neuropsiquiátrico específico para personas con patologías complejas o que estén atravesando episodios agudos complejos que no tengan la contención necesaria en otros centros.

"En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental", anunció este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X.

Adorni recibirá este martes a las 14 en Casa Rosada al ministro de Salud, Mario Lugones, probablemente para ultimar detalles de lo que será el proyecto oficialista.