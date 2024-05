Manuel Adorni sostuvo que no hubo "recorte a las universidades" sino que fue un "ajuste acordado"

Al ser consultado por el reclamo que mantienen las universidades de todo el país, Adorni hizo lo que mejor sabe hacer, negar la realidad: “No le recortamos el presupuesto a las universidades, dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos, y de la falta de recursos en la que nos han dejado, habíamos acordado la transferencia de un ajuste en los gastos operativos”, afirmó.

Ante esto, el periodista militante Luis Gasulla salió en defensa del funcionario de Javier Milei y se volvió a referir al tema de las auditorias, que ya quedó claro que es algo que existe y se encarga la Auditoría General de la Nación (AGN): “Algunos rectores no quieren ser auditados por el Gobierno”, señaló.

Más allá de esto, Mirtha Legrand no se calló nada y le reprochó: "Ustedes dicen que hay superávit, pero la gente no tiene para comer", y alertó que "es imposible vivir con estos precios" porque "no hay sueldo que alcance".

Además, remarcó: "¿Dónde van a conseguir trabajo los que despidieron?". "Yo lloro por mi país", dijo la Chiqui al borde de las lágrimas, y pidió que el gobierno de Javier Milei "nos cuide, nos ame y se ocupe de nosotros".