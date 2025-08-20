Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei: el temario

Desde el oficialismo se espera una defensa cerrada de los vetos presidenciales, bajo el argumento de la necesidad de cuidar las cuentas públicas y evitar medidas que agraven el déficit. Sin embargo, en la oposición anticipan que buscarán dejar en evidencia la tensión entre el discurso de ajuste del Gobierno y las demandas sociales que quedaron relegadas.

La del miércoles será, sin dudas, una de las sesiones más intensas del año: un escenario donde se pondrán a prueba las alianzas, los equilibrios internos y el nivel de resistencia política frente al estilo de confrontación que impulsa Milei.

Marcha "multisectorial" en las afueras del Congreso

Este miércoles, el Congreso de la Nación vuelve a ser escenario de una nueva marcha "multisectorial", en la que confluirán jubilados en su tradicional movilización semanal, junto a las dos facciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.

El objetivo principal es reclamar a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.

Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizarán hacia el Congreso, tras iniciar una vigilia el martes en Plaza de Mayo, exigiendo el rechazo legislativo al veto de la ley de emergencia en su área.