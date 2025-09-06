Marcela Pagano cruzó a Guillermo Francos por los audios de Karina Milei: "Van por Santiago Caputo"

La diputada nacional Marcela Pagano denunció este jueves al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que asegurara en declaraciones radiales que hay “una conspiración clarísima” entre Pagano y su compañera de bloque Lourdes Arrieta “para voltear al presidente” Javier Milei. Se basa en el delito de omisión de denuncia.

Durante la mañana, Francos habló en Radio La Red y se refirió a las acusaciones de Pagano donde lo responsabilizaba de estar vinculado al escándalo de los audios que golpea de lleno al Gobierno. Allí sostuvo que “lo único que hace es generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”.

“Lo que está pasando acá es una conspiración clarísima. Marcela Pagano, junto con Lourdes Arrieta y todo el bloque Coherencia, están trabajando de manera coordinada para voltear al Presidente. Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro”, había dicho el funcionario.

Y continuó: “Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga eso es absolutamente insólito”.

Tras las palabras del jefe de Gabinete, la diputada le contestó a través de X. “Haga la denuncia en la justicia Ud. mismo Sr. @GAFrancosOk, no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio. PD: Me parece que es Ud el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guión”, apuntó.

Luego, en la denuncia penal que realizó contra Francos, la diputada afirmó que el funcionario tiene “acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías”.

Partiendo de ese punto, señaló que las opiniones del referente de LLA están “basadas en información sensible” que está “obligado legalmente a poner a disposición de la Justicia”, haciendo referencia a la Ley de Ética Pública; y al artículo 177 del Código Penal, según el cual "tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones".

Pagano afirmó: “En el presente caso, el propio Sr. Francos atribuyó públicamente a la suscripta hechos que, de ser ciertos, configurarían delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, tales como la sedición y la rebelión. Frente a semejantes afirmaciones, su silencio en sede judicial constituye una omisión incompatible con sus deberes funcionales”.