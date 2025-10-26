Marcela Pagano llevó un DNI viejo y no la dejaron votar: "Están más estrictos"

Al intentar emitir su voto, la candidata libertaria dobló mal la boleta y las autoridades de la mesa la hicieron volver al box. Tras un segundo intento, logró hacerlo correctamente y pudo completar el sufragio sin inconvenientes. "Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres", manifestó en diálogo con los periodistas en la puerta del auditorio de La Rural, con un tono distendido y riéndose del episodio.

Como era de esperarse, el episodio no tardó en viralizarse en redes sociales y generar todo tipo de comentarios.

bullrich boleta mal doblada

Javier Milei subió una foto "retocada" a sus redes sociales que se volvió viral: ¡mirá!

El presidente Javier Milei emitió su sufragio este domingo en las elecciones legislativas nacionales, votando en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada en el barrio porteño de Almagro. Tras su participación, el mandatario publicó en sus redes sociales varias imágenes del momento, que generaron gran revuelo por un detalle particular.

Llamó poderosamente la atención que las fotos compartidas por el Presidente o su equipo fueron retocadas con un filtro que se alinea con una estética "libertaria" en redes sociales. Esta edición buscó modificar su tono de piel, hacer su mandíbula más prominente y lograr una mayor definición de otros rasgos faciales, como cejas más prolijas y ojos claros más resaltados.

El Presidente compartió las imágenes en su cuenta de Instagram con una frase notablemente concisa: "Votando... Fin". El post incluía cuatro capturas de televisión que lo mostraban tanto en su llegada al centro de votación como introduciendo su boleta en la urna.

milei retoque

Lo llamativo fue la evidente alteración de su imagen. Los retoques digitales lograron un mentón más saliente, una mandíbula definida y unas cejas estilizadas que acentuaban el celeste de sus ojos, atributos que la comunidad libertaria en redes sociales suele destacar como deseables en la figura masculina.

El programador y experto en tecnología Javier Smaldone expuso las modificaciones al compartir en su cuenta de X una comparativa que mostraba las claras diferencias entre la imagen real del mandatario y la retocada.

La llegada de Milei a la UTN se produjo alrededor de las 11 de la mañana. El Presidente saludó a la gente que lo esperaba desde el automóvil. Una vez dentro de la universidad, saludó a los medios de comunicación, pero se mantuvo en silencio, sin dar declaraciones a la prensa. En el lugar, fue recibido por integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez.

El mandatario hizo la fila correspondiente y, cuando llegó su turno, saludó a los fiscales y al presidente de la mesa 2211 en Almagro, para luego recibir la boleta. A los pocos minutos, salió de la cabina y, nuevamente, no emitió declaraciones. Antes de subirse al auto para retirarse, saludó al público, que se expresó tanto con muestras de apoyo como con algunas quejas.

Tras votar, Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, está previsto que se dirija al búnker de su espacio político, montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba, donde seguirá los resultados de los comicios junto a su equipo de trabajo.