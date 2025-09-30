Marcelo Longobardi reveló detalles de la relación entre José Luis Espert y Fred Machado

Ante las respuestas esquivas del periodista, Machado se puedo en contacto: "Y efectivamente el tal Freddy o Fred Machado me escribe y me dice que quería verme en Nueva York". Finalmente, el encuentro nunca se realizó: "Me manda un audio, que lo tengo, y me dice: 'Mire, Marcelo, qué gusto saludarlo, tengo que suspender la reunión —reunión que jamás se había agendado— porque me tengo que ir a Guatemala. Porque allí tengo inversiones'", relató Longobardi.

"Y viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico de este sujeto ocurre justamente en Guatemala. Nunca le contesté los mensajes, le clavé el visto porque todo me pareció muy raro, ¿no? Una jefa de prensa que se ofrece a viajar a Nueva York para verme a mí y que me propone que yo me reúna con un tipo rarísimo llamado Machado, y el tipo me escribe y me dice: 'Lo voy a ver a Nueva York, pero ahora no puedo porque me voy a Guatemala, porque tengo una reunión con CNN y tengo inversiones en Guatemala'. Todo una cosa rarísima", concluyó.