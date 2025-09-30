Marcelo Longobardi reveló detalles de la relación entre José Luis Espert y Fred Machado
El periodista contó que en 2019 la jefa de prensa del diputado libertario le escribió para ponerlo en contacto con el empresario, que actualmente está detenido por narcotráfico.
En medio del escándalo, Marcelo Longobardi reveló detalles sobre la relación entre el diputado libertario José Luis Espert y el empresario narco Fred Machado.
Al conocerse un documento que confirma transacciones económicas entre el empresario detenido y el legislador, que forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia de Texas, Estados Unidos, el periodista relató en su programa cómo se vio involucrado en una serie de mensajes que involucraban a Espert y a Machado: "Me escribe la señora Clara Montero Barré, que actuaba como jefa de prensa de los políticos en campaña de Espert. En ese momento, Milei era candidato a presidente, y me dice textualmente: 'Justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos'", relató.
"Yo estaba en Nueva York. Y me envían un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente desde un teléfono americano", detalló Longobardi.
Según narró, la insistencia por contactarlo con Marchado, le despertó sus sospechas: "Me tiene que llamar a mí un tal Freddy, que no tengo idea de quién es, desde un teléfono americano estando yo en Nueva York con la jefa de prensa de Espert, perdón, ofreciéndose a viajar para tomarse un café conmigo en Nueva York. Una cosa inusual, digamos, ¿no? Rara, ¿no?", manifestó.
"Y viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico de este sujeto ocurre justamente en Guatemala. Nunca le contesté los mensajes, le clavé el visto porque todo me pareció muy raro, ¿no? Una jefa de prensa que se ofrece a viajar a Nueva York para verme a mí y que me propone que yo me reúna con un tipo rarísimo llamado Machado, y el tipo me escribe y me dice: 'Lo voy a ver a Nueva York, pero ahora no puedo porque me voy a Guatemala, porque tengo una reunión con CNN y tengo inversiones en Guatemala'. Todo una cosa rarísima", concluyó.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario