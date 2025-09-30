Cristina Kirchner apuntó contra la Corta Suprema por el escándalo de José Luis Espert: "Narcocapitalista"

"En esta semana que empieza, nos ayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, nada menos ni nada más, que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba 'El Profe', no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma, provincia de Río Negro. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas", sentenció la exmandataria.