Cristina Kirchner apuntó contra la Corta Suprema por el escándalo de José Luis Espert: "Narcocapitalista"
En un audio que envió al plenario de Primero la Patria, la exmandataria destruyó al candidato de La Libertad Avanza por sus presuntos vínculos con Fred Machado.
La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció este martes sobre el reciente escándalo que vincula al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con Fred Machado, sindicado como un líder narco que financió la campaña en 2019.
Desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta envió un audio al plenario de Primero la Patria, en el que destrozó al diputado libertario por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, y apuntó contra la Corte Suprema. También calificó de “patética” la foto de Javier Milei con el tuit de Donald Trump.
"En esta semana que empieza, nos ayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, nada menos ni nada más, que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba 'El Profe', no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma, provincia de Río Negro. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas", sentenció la exmandataria.
En este sentido, Cristina se refirió a la persecución que sufrieron militantes de su espacio por arrojar bosta a la casa del diputad. “Eva Mieri y Alexia Abaigar estuvieron presas días en Ezeiza acusadas de tirar bosta en la casa de Espert. Mientras tanto, 'El Profe', el del narco, camina por la vida sin que nadie le reclame nada y preside nada menos que la comisión de Presupuesto en Diputados. Otra que la casta: parece que no eran anarcocapitalistas, sino narcocapitalistas”, insistió.
La exvicepresidenta también apuntó contra la Corte Suprema por su rol en el caso. “La extradición de Machado, que financió a Espert y con quien compartía vuelos en su avión privado, estuvo cajoneada tres años y cuatro meses. La misma Corte que rechazó en 70 días los recursos contra mi proscripción mantiene sin resolver la extradición de un narcotraficante”, remarcó.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario