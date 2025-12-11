Tensión: Donald Trump anunció incautación del "petrolero más grande jamás confiscado" cerca de Venezuela

El régimen de Caracas, que no emitió una respuesta oficial inmediata, sostiene que el despliegue norteamericano busca el derrocamiento de su gobierno y el control de sus vastas reservas petroleras. Tras conocerse la noticia de la confiscación, el precio del petróleo subió ligeramente en los mercados globales.

Nicolás Maduro pidió a toda Venezuela estar "preparados para romperle los dientes a Estados Unidos"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a realizar un acto público este miércoles en Caracas, donde pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Siempre tenemos que estar como guerreros, preparados para romperle los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

Como era de esperarse, estas palabras del líder venezolano resonaron como una nueva afrenta a Donald Trump, quien recientemente indicó que él tiene sus días "contados".

El contexto de este discurso fue una marcha oficialista por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Allí, Maduro pidió a los campesinos y pescadores del país, y a sus seguidores en general, estar preparados para el enfrentamiento.