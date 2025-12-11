Tensión: Donald Trump anunció incautación del "petrolero más grande jamás confiscado" cerca de Venezuela
Funcionarios estadounidenses indicaron que se trató de una "acción de cumplimiento judicial sobre un buque apátrida" que habría zarpado de Venezuela.
La tensión geopolítica en el Caribe se disparó este miércoles luego de que el presidente Donald Trump anunciara la confiscación de un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela.
La operación, liderada por la Guardia Costera, es un paso drástico en el intento de la Casa Blanca por cortar la principal fuente de ingresos del régimen de Nicolás Maduro.
Según la agencia Bloomberg, Trump calificó a la embarcación incautada como "un gran petrolero, muy grande, el más grande que jamás se confiscó". Funcionarios estadounidenses indicaron que se trató de una "acción de cumplimiento judicial sobre un buque apátrida" que habría zarpado de Venezuela, parte de una red que utiliza "petroleros fantasma" para evadir las sanciones que buscan asfixiar financieramente a Caracas.
Esta incautación es la mayor escalada en la disputa bilateral y se enmarca en un contexto de un masivo despliegue militar estadounidense en la región, el más grande desde la Crisis de los Misiles en Cuba en 1962. Días antes, aviones de combate de Estados Unidos habían realizado sobrevuelos cerca del Golfo de Venezuela, en una clara demostración de fuerza.
La intercepción del buque ocurre mientras Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en EE. UU., y Trump afirma que su país se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga.
El régimen de Caracas, que no emitió una respuesta oficial inmediata, sostiene que el despliegue norteamericano busca el derrocamiento de su gobierno y el control de sus vastas reservas petroleras. Tras conocerse la noticia de la confiscación, el precio del petróleo subió ligeramente en los mercados globales.
Nicolás Maduro pidió a toda Venezuela estar "preparados para romperle los dientes a Estados Unidos"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a realizar un acto público este miércoles en Caracas, donde pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Siempre tenemos que estar como guerreros, preparados para romperle los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".
Como era de esperarse, estas palabras del líder venezolano resonaron como una nueva afrenta a Donald Trump, quien recientemente indicó que él tiene sus días "contados".
El contexto de este discurso fue una marcha oficialista por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Allí, Maduro pidió a los campesinos y pescadores del país, y a sus seguidores en general, estar preparados para el enfrentamiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario