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Santiago del Estero: motociclista murió por un gato que se le cruzó en el camino

Sociedad

Circulaba por una avenida con su esposa cuando el felino apareció repentinamente en su camino, lo embistió y terminó muriendo a raíz de las heridas causadas por la fuerte caída.

Trágico accidente vial en Santiago de Estero.

Trágico accidente vial en Santiago de Estero.

Un motociclista falleció tras impactar con un gato que se le cruzó en el camino, lo que provocó que derrapara y cayera sobre el pavimento en una importante arteria de la ciudad capital de Santiago del Estero.

Según informan medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde del viernes último, cuando la víctima fatal, identificada como Héctor Alfredo Quiroga, viajaba con su esposa en una motocicleta Mondial Max 110cc y se produjo el trágico accidente.

El hombre de 54 años circulaba sobre la avenida Dr. Víctor Yunes, entre Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges, en el barrio Siglo XX de la capital santiagueña, donde no pudo esquivar el felino que se le cruzó repentinamente y terminó provocando que la pareja cayera con su moto.

Según informó el personal policial de la Comisaría Comunitaria N°51, que intervino inmediatamente en la escena, el animal se atravesó en la calzada provocando la violenta caída del conductor y de Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años, que viajaba como acompañante.

hospital regional santiago de estero
Hospital Regional de Santiago del Estero.

Hospital Regional de Santiago del Estero.

Los transeúntes que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para asistirlos y llamaron a los servicios de emergencia. Minutos después llegó la policía y la asistencia sanitaria; los profesionales les brindaron los primeros auxilios en el lugar y los trasladaron al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.

En el centro de salud hicieron todo lo posible para salvarlos a ambos, pero Quiroga ya había ingresado sin signos vitales y no pudieron hacer nada para salvar su vida, informó a medios locales la médica que lo atendió en primera instancia, Sofía Cameranesi.

Desde el mencionado nosocomio solicitaron la intervención del personal policial para que continúe con las actuaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso que se cobró la vida del hombre y provocó heridas en su esposa, cuya investigación quedó a cargo del fiscal de turno, quien solicitó la intervención de Criminalística para que realice pericias en el lugar de los hechos.

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