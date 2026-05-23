Santiago del Estero: motociclista murió por un gato que se le cruzó en el camino

Los transeúntes que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para asistirlos y llamaron a los servicios de emergencia. Minutos después llegó la policía y la asistencia sanitaria; los profesionales les brindaron los primeros auxilios en el lugar y los trasladaron al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.

En el centro de salud hicieron todo lo posible para salvarlos a ambos, pero Quiroga ya había ingresado sin signos vitales y no pudieron hacer nada para salvar su vida, informó a medios locales la médica que lo atendió en primera instancia, Sofía Cameranesi.

Desde el mencionado nosocomio solicitaron la intervención del personal policial para que continúe con las actuaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso que se cobró la vida del hombre y provocó heridas en su esposa, cuya investigación quedó a cargo del fiscal de turno, quien solicitó la intervención de Criminalística para que realice pericias en el lugar de los hechos.