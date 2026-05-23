Santiago del Estero: motociclista murió por un gato que se le cruzó en el camino
Circulaba por una avenida con su esposa cuando el felino apareció repentinamente en su camino, lo embistió y terminó muriendo a raíz de las heridas causadas por la fuerte caída.
Un motociclista falleció tras impactar con un gato que se le cruzó en el camino, lo que provocó que derrapara y cayera sobre el pavimento en una importante arteria de la ciudad capital de Santiago del Estero.
Según informan medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde del viernes último, cuando la víctima fatal, identificada como Héctor Alfredo Quiroga, viajaba con su esposa en una motocicleta Mondial Max 110cc y se produjo el trágico accidente.
El hombre de 54 años circulaba sobre la avenida Dr. Víctor Yunes, entre Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges, en el barrio Siglo XX de la capital santiagueña, donde no pudo esquivar el felino que se le cruzó repentinamente y terminó provocando que la pareja cayera con su moto.
Según informó el personal policial de la Comisaría Comunitaria N°51, que intervino inmediatamente en la escena, el animal se atravesó en la calzada provocando la violenta caída del conductor y de Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años, que viajaba como acompañante.
Los transeúntes que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para asistirlos y llamaron a los servicios de emergencia. Minutos después llegó la policía y la asistencia sanitaria; los profesionales les brindaron los primeros auxilios en el lugar y los trasladaron al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.
En el centro de salud hicieron todo lo posible para salvarlos a ambos, pero Quiroga ya había ingresado sin signos vitales y no pudieron hacer nada para salvar su vida, informó a medios locales la médica que lo atendió en primera instancia, Sofía Cameranesi.
Desde el mencionado nosocomio solicitaron la intervención del personal policial para que continúe con las actuaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso que se cobró la vida del hombre y provocó heridas en su esposa, cuya investigación quedó a cargo del fiscal de turno, quien solicitó la intervención de Criminalística para que realice pericias en el lugar de los hechos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario