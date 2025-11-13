Marianela Mirra y José Alperovich ya tienen fecha de casamiento: cuándo darán el "sí"

Así confirmaba Marianela Mirra su casamiento con Alperovich

Durante una charla con su amigo Gastón Trezeguet, a quien anteriormente le había confirmado su embarazo, Mirra le comunicó la novedad sobre su boda con el exgobernador, que se llevará a cabo en el departamento de Puerto Madero donde está encerrado Alperovich.

“Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”, había expresado Marianela. En tanto, el periodista Mauro Federico aportó más detalles en Carnaval Stream: “El señor José Alperovich hace un mes se divorció de Betty Rojkés y el próximo 27 de noviembre nuevamente dará el ‘sí’”.

Marianela Mirra