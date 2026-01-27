Mariano Cúneo Libarona defendió el proyecto de ley Penal Juvenil oficial: "El que las hace, las paga"
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que los jóvenes de hoy están "atravesados por la droga, la violencia y muchísimos otros factores". Cómo respuesta a ello apostó toda su estrategia por el punitivismo y nada a la prevención para alejarlo de estos "muchísimos otros factores".
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, defendió este martes la polémica reforma que el gobierno de Javier Milei impulsa con su proyecto de Ley Penal Juvenil y que tiene en la baja de la edad de imputabilidad a 14 años el corazón de la iniciativa.
En diálogo con Radio Rivadavia Cúneo Libarona aseguró que "no se puede vivir con una norma de 1980".
"La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”, siguió centrándose sólo en el aspecto punitivo del problema y sin dar respuesta alguna a las circunstancias que llevan a que los jóvenes, tal como aseguró, hoy estén atravesados "por la droga, la violencia y muchísimos otros factores".
El gobierno libertario oficializó este martes la ampliación de los temas a tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del próximo 2 de febrero e incluyó el proyecto de la Ley Penal Juvenil que reemplazará, en caso de ser sancionada, al Régimen Penal de la Minoridad vigente.
Cúneo Libarona detalló que "en Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos”.
Y advirtió que "al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?”.
Explicó además que, de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema penal específico para menores de 13 años. “Habrá una figura de supervisor: tienen que tener una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que esté en buen estado”, detalló.
“No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. (Los condenados) van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”, enfatizó.
En ese sentido aseguró que el Gobierno prevé construir estos espacios en terrenos ya disponibles en los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. “Van a estar aislados de los mayores, en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito. Eso se puede hacer, no tiene altos costos”, aseguró.
"Basta de impunidad. El que las hace, las paga. Comete delitos de mayores, penas de mayores. Tiene que haber una solución: no estamos en 1980, hay un mundo distinto. Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor", insistió.
