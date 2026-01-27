Mariano Cúneo Libarona defendió el proyecto de ley Penal Juvenil oficial: "El que las hace, las paga"

cuneo libarona.jpg Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación

Y advirtió que "al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?”.

Explicó además que, de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema penal específico para menores de 13 años. “Habrá una figura de supervisor: tienen que tener una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que esté en buen estado”, detalló.

“No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. (Los condenados) van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”, enfatizó.

carcel menor penal juvenil

En ese sentido aseguró que el Gobierno prevé construir estos espacios en terrenos ya disponibles en los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. “Van a estar aislados de los mayores, en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito. Eso se puede hacer, no tiene altos costos”, aseguró.

"Basta de impunidad. El que las hace, las paga. Comete delitos de mayores, penas de mayores. Tiene que haber una solución: no estamos en 1980, hay un mundo distinto. Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor", insistió.