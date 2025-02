Mariano Cúneo Libarona ninguneó a Graciela Ocaña: "No sos abogada"

“Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada, pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri, entre muchos otros presidentes”, expuso el Ministro de Justicia de la Nación.

Para Cúneo Libarona, “la constitucionalidad del nombramiento de jueces en comisión es incuestionable y tiene una larga historia tanto aquí como en los Estados Unidos, en cuya Constitución se inspiraron nuestros próceres para crear instituciones como la que cuestiona”.

Para ejemplificar, Mariano Cúneo Libarona enumeró:

Miguel Juárez Celman : en 1889 nombró en comisión a Luis V. Varela como juez de la Corte Suprema.

: en 1889 nombró en comisión a Luis V. Varela como juez de la Corte Suprema. Carlos Pellegrini: en 1892 aplicó el nombramiento en comisión para designar a Benjamín Paz como juez de la Corte Suprema.

en 1892 aplicó el nombramiento en comisión para designar a Benjamín Paz como juez de la Corte Suprema. José Figueroa Alcorta: en 1910, nombró en comisión a Dámaso Palacio como juez de la Corte Suprema.

en 1910, nombró en comisión a Dámaso Palacio como juez de la Corte Suprema. Raúl Alfonsín: en 1984, designó en comisión a los miembros de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de los departamentos de San Martín, Mercedes y San Nicolás.

en 1984, designó en comisión a los miembros de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de los departamentos de San Martín, Mercedes y San Nicolás. Mauricio Macri: en 2015, nombró en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema y hoy la presiden.

“También le sugiero leer el Fallo 313:1232, donde la Corte Suprema establece que el nombramiento por decreto en comisión es legítimo. A su vez, le adjunto fuentes del Derecho Comparado donde, en muchas ocasiones, la institución fue utilizada en los Estados Unidos”, la chicaneó mencionando que Dwight D. Eisenhower, entre 1953 y 1958 nombró en comisión a tres jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos: Earl Warren, William Brennan y Potter Stewart.

En tanto, también en Estados Unidos, George W. Bush, en 2004, nombró en comisión a William H. Pryor Jr. como juez de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, utilizando la facultad de "recess appointment" mientras el Senado estaba en receso, siendo confirmado por el Senado en 2005.

La respuesta de Cúneo Libarona vino luego de que Ocaña se quejara por el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema mediante decreto.

En un mensaje publicado el martes por la noche en la red social X, la legisladora consideró que el presidente Javier Milei debía “asesorarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afectan la institucionalidad del país”.

“A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar Jueces por decreto. En lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”, dijo Ocaña.