Mariano Recalde dejó expuesta a Patricia Bullrich por aportes a su campaña de 2023: "Usted miente"
El candidato a senador de Fuerza Patria cruzó a la ministra de Seguridad por los vínculos con Fred Machado.
El senador y candidato de Fuerza Patria, Mariano Recalde, cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patria Bullrich, por sus presuntos vínculos con Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, quien en los últimos días fue acusada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) de tener relación con Fred Machado.
Durante una entrevista televisiva, al ser consultada sobre si Bada Vázquez había financiado su campaña presidencial en el año 2023, Bullrich respondió que eso era “totalmente falso”, negando así cualquier tipo de vínculo.
“No quiero tener ningún debate con este señor (en referencia a Recalde) porque si ya miente y dice esta barbaridad de quien es, junto al Presidente, la cabeza de la lucha contra el narcotráfico en argentina es que quiere bardear de cualquier manera. Es total y absolutamente falso”, sostuvo la ministra en diálogo con TN, asegurando que el senador y candidato “miente, miente y miente”.
Tras las declaraciones de Bullrich, Recalde le respondió en las redes sociales y la dejó expuesta con una evidencia contundente.
El senador publicó un contundente mensaje en la red social X contra su principal rival en las próximas elecciones legislativas y escribió: "La que miente es usted, ministra. La información es pública y oficial".
En medio de las declaraciones de Bullrich, Recalde agregó una imagen en el video en donde figura el nombre de Alejandra Bada Vázquez en la lista de aportantes para la campaña de 2023.
Según el documento de la Cámara Nacional Electoral sobre la consulta de aportes declarados, Bada Vázquez envió con $400.000 mediante una transferencia bancaria para la agrupación Juntos por el Cambio en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023.
La firma Lácteos Vidal y sus propietarios, quienes habrían financiado parte de la campaña electoral de la actual ministra de Seguridad cuando era candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, aparecieron en el mismo listado en el que figura el pago de U$S200 mil al renunciado Espert.
Hasta el momento son tres las denuncias judiciales en las que se pide investigar si existió un nexo delictivo entre el detenido Fred Machado y la mencionada empresa, que habría realizado un importante aporte económico a la campaña de Bullrich en 2023.
En concreto, el documento 554-4 del caso 4:20-cr-00212-ALM-BD, que investiga la trama narco con participación Machado y donde aparece mencionado el dinero enviado a Espert, también hay 15 menciones a los Bada Vázquez, familia dueña de Lácteos Vidal y presunta financistas en la ministra.
Fuentes periodísticas precisaron además que en el expediente judicial tramitado en el estado de Texas también figura un detalle de giros dinerarios entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y Débora Mercer-Erwin, procesada y condenada por narcotráfico en los Estados Unidos.
