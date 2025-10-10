Mariano Recalde dejó expuesta a Patricia Bullrich por aportes a su campaña de 2023: "Usted miente"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/1978993999105908736&partner=&hide_thread=false La que miente es usted, ministra. La información es pública y oficial.



Estos son solamente los aportes en blanco de Bada Vázquez, la familia vinculada a Fred Machado en múltiples empresas y operaciones.

Imagínense el resto.https://t.co/x8I6px2rSs pic.twitter.com/GdaPHWh2JQ — Mariano Recalde (@marianorecalde) October 17, 2025

En medio de las declaraciones de Bullrich, Recalde agregó una imagen en el video en donde figura el nombre de Alejandra Bada Vázquez en la lista de aportantes para la campaña de 2023.

Según el documento de la Cámara Nacional Electoral sobre la consulta de aportes declarados, Bada Vázquez envió con $400.000 mediante una transferencia bancaria para la agrupación Juntos por el Cambio en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023.

aportes camapaña bada vazquez

La firma Lácteos Vidal y sus propietarios, quienes habrían financiado parte de la campaña electoral de la actual ministra de Seguridad cuando era candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, aparecieron en el mismo listado en el que figura el pago de U$S200 mil al renunciado Espert.

Hasta el momento son tres las denuncias judiciales en las que se pide investigar si existió un nexo delictivo entre el detenido Fred Machado y la mencionada empresa, que habría realizado un importante aporte económico a la campaña de Bullrich en 2023.

En concreto, el documento 554-4 del caso 4:20-cr-00212-ALM-BD, que investiga la trama narco con participación Machado y donde aparece mencionado el dinero enviado a Espert, también hay 15 menciones a los Bada Vázquez, familia dueña de Lácteos Vidal y presunta financistas en la ministra.

Fuentes periodísticas precisaron además que en el expediente judicial tramitado en el estado de Texas también figura un detalle de giros dinerarios entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y Débora Mercer-Erwin, procesada y condenada por narcotráfico en los Estados Unidos.