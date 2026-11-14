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La foto del hijo de José María Muscari con su novia en el festejo de cumpleaños del director

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José María Muscari festejó sus 50 años en un barco y su hijo Lucio asistió junto a Mía, su novia, con quien se mostró muy enamorado.

La foto del hijo de José María Muscari con su novia en el festejo de cumpleaños del director

José María Muscari celebró sus 50 años rodeado de afecto y con una sorpresa muy especial de parte de su hijo Lucio y su novia, Mía. El festejo tuvo lugar a bordo de un barco que navegó por el Río de la Plata y estuvo marcado por distintos gestos que el director teatral compartió con sus seguidores en las redes sociales.

Entre los momentos que publicó, Muscari mostró la presencia de la joven pareja y les dedicó unas tiernas palabras: “Más lindos, los amo”. Por su parte, Mía también expresó su cariño hacia Lucio con un mensaje: “Lucio te amo”.

El regalo especial que Lucio y Mía le hicieron a José María Muscari

Uno de los detalles que más emocionó al cumpleañero fue el obsequio que recibió de su hijo y su novia. Se trató de una imagen que reunía una fotografía de Muscari durante su infancia con otra de su actualidad. Al compartirla, escribió: “Acá estoy hoy y también ayer”.

Luego, explicó el significado que tuvo para él ese regalo: “Esta foto hermosa me la regalaron mi hijo y su novia y cuando me vi, vi mis 50 años de vida, de historia y de felicidad”.

La celebración también comenzó con un desayuno sorpresa que Lucio y Mía prepararon para él. “Mi día arrancó con un desayuno súper regalo de ellos”, contó el director, y agregó: “Más amor no se puede”.

El vínculo de Lucio y Mía y el acompañamiento de Muscari

La pareja ya había compartido otros momentos importantes de su relación en público. En septiembre, Mía viajó desde Corrientes para acompañar a Lucio en un acontecimiento especial: la obtención de su licencia de piloto privado.

En aquella oportunidad, Muscari también se mostró emocionado por poder estar presente en ese momento y manifestó: “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”.

Lucio llegó a la vida del director teatral a través de la adopción, cuando tenía 15 años y vivía en Corrientes. Desde entonces, ambos construyeron una relación muy cercana y comparten distintas experiencias familiares, además de haber llevado parte de su historia al escenario con la obra Lucio y yo.

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