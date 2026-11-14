La foto del hijo de José María Muscari con su novia en el festejo de cumpleaños del director

El vínculo de Lucio y Mía y el acompañamiento de Muscari

La pareja ya había compartido otros momentos importantes de su relación en público. En septiembre, Mía viajó desde Corrientes para acompañar a Lucio en un acontecimiento especial: la obtención de su licencia de piloto privado.

En aquella oportunidad, Muscari también se mostró emocionado por poder estar presente en ese momento y manifestó: “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”.

Lucio llegó a la vida del director teatral a través de la adopción, cuando tenía 15 años y vivía en Corrientes. Desde entonces, ambos construyeron una relación muy cercana y comparten distintas experiencias familiares, además de haber llevado parte de su historia al escenario con la obra Lucio y yo.