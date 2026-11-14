La foto del hijo de José María Muscari con su novia en el festejo de cumpleaños del director
José María Muscari festejó sus 50 años en un barco y su hijo Lucio asistió junto a Mía, su novia, con quien se mostró muy enamorado.
José María Muscari celebró sus 50 años rodeado de afecto y con una sorpresa muy especial de parte de su hijo Lucio y su novia, Mía. El festejo tuvo lugar a bordo de un barco que navegó por el Río de la Plata y estuvo marcado por distintos gestos que el director teatral compartió con sus seguidores en las redes sociales.
Entre los momentos que publicó, Muscari mostró la presencia de la joven pareja y les dedicó unas tiernas palabras: “Más lindos, los amo”. Por su parte, Mía también expresó su cariño hacia Lucio con un mensaje: “Lucio te amo”.
El regalo especial que Lucio y Mía le hicieron a José María Muscari
Uno de los detalles que más emocionó al cumpleañero fue el obsequio que recibió de su hijo y su novia. Se trató de una imagen que reunía una fotografía de Muscari durante su infancia con otra de su actualidad. Al compartirla, escribió: “Acá estoy hoy y también ayer”.
Luego, explicó el significado que tuvo para él ese regalo: “Esta foto hermosa me la regalaron mi hijo y su novia y cuando me vi, vi mis 50 años de vida, de historia y de felicidad”.
La celebración también comenzó con un desayuno sorpresa que Lucio y Mía prepararon para él. “Mi día arrancó con un desayuno súper regalo de ellos”, contó el director, y agregó: “Más amor no se puede”.
El vínculo de Lucio y Mía y el acompañamiento de Muscari
La pareja ya había compartido otros momentos importantes de su relación en público. En septiembre, Mía viajó desde Corrientes para acompañar a Lucio en un acontecimiento especial: la obtención de su licencia de piloto privado.
En aquella oportunidad, Muscari también se mostró emocionado por poder estar presente en ese momento y manifestó: “Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”.
Lucio llegó a la vida del director teatral a través de la adopción, cuando tenía 15 años y vivía en Corrientes. Desde entonces, ambos construyeron una relación muy cercana y comparten distintas experiencias familiares, además de haber llevado parte de su historia al escenario con la obra Lucio y yo.
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