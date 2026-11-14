Maratón en el Congreso: se vienen los debates de la Reforma Electoral, Presupuesto y Discapacidad

El bloque libertario en Diputados buscará un dictamen rápido en Presupuesto y apunta a sesionar el 25 de noviembre. Según el cronograma acordado con los aliados, esta semana se dictamina para llegar al recinto ese día. El 18 de noviembre, Menem abrirá la sesión para tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya tiene dictamen y un principio de acuerdo en buena parte del texto. En la misma jornada se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa del Senado con modificaciones y se vota a libro cerrado: o se aceptan los cambios o se insiste con el proyecto original. Todo indica que ocurrirá lo primero.