Maratón en el Congreso: se vienen los debates de la Reforma Electoral, Presupuesto y Discapacidad
El oficialismo negocia apresuradamente en Diputados y el Senado, con sesiones superpuestas que complican el debate presupuestario con los gobernadores.
La Cámara de Diputados y el Senado afrontan diez jornadas de intensa actividad, con el oficialismo decidido a avanzar en varios frentes. En Diputados, el reglamento permite dictaminar hasta el 20 de noviembre. En el Senado no rige esa limitación, aunque la última semana ya tiene ocupada una de sus dos jornadas habilitadas por el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El bloque libertario en Diputados buscará un dictamen rápido en Presupuesto y apunta a sesionar el 25 de noviembre. Según el cronograma acordado con los aliados, esta semana se dictamina para llegar al recinto ese día. El 18 de noviembre, Menem abrirá la sesión para tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya tiene dictamen y un principio de acuerdo en buena parte del texto. En la misma jornada se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa del Senado con modificaciones y se vota a libro cerrado: o se aceptan los cambios o se insiste con el proyecto original. Todo indica que ocurrirá lo primero.
En el Senado el ritmo será similar. El martes se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo intentará dictaminar la reforma electoral con el eje en, como mínimo, suspender las PASO. Victoria Villarruel comunicó que el miércoles, a pedido de La Libertad Avanza, convoca a los presidentes de bloque al Plenario de Labor Parlamentaria, conforme al artículo 56 del Reglamento, a las 15 en el Salón Gris.
El jueves el Senado tratará dos proyectos que podrían convertirse en ley: la ley de Discapacidad, que llegó de Diputados con 237 votos y que Bullrich anticipó que se aprobará, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), reclamado por Economía y Desregulación.
El problema será la última semana de noviembre. Menem quiere que el 25 los diputados den media sanción al Presupuesto 2027, pero ese mismo día Santilli debutará con su informe de gestión en el Senado. Ambas cámaras sesionarán a la vez, algo ya visto, aunque con temas de este peso. El punto más delicado: en el debate presupuestario resulta clave el rol de los gobernadores y sus diputados, y las negociaciones las lleva Santilli, quien estará respondiendo preguntas en el Senado y no podrá intercambiar mensajes ni llamadas para destrabar discusiones.
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