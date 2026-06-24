Martín Matzkin juró como diputado y reemplazó a Adrián Ravier en la Cámara baja

La trayectoria política de Martín Matzkin, el reemplazo de Adrián Ravier en Diputados

Matzkin cuenta con una extensa trayectoria en la política bonaerense. Fue intendente de Zárate y posteriormente desarrolló distintas funciones dentro del ámbito partidario y de gestión. Su apellido posee además un importante peso específico dentro del peronismo y de la política nacional, ya que es hijo de Jorge Matzkin, exministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Sin embargo, durante los últimos años el dirigente fue construyendo un vínculo político cada vez más estrecho con Patricia Bullrich. Integró equipos técnicos y espacios de trabajo vinculados a la actual ministra de Seguridad, convirtiéndose en uno de los dirigentes de confianza dentro de su armado político. Esa cercanía se mantuvo incluso durante las transformaciones que atravesó la coalición opositora y posteriormente el acercamiento entre sectores del PRO y el oficialismo.

patricia bullrich y martin matzkin

La relación con Bullrich resultó determinante para su proyección nacional. Matzkin acompañó distintas iniciativas de la ministra y participó de actividades vinculadas a temas de seguridad, gestión y organización política, consolidando un perfil técnico y partidario que terminó encontrando su desembarco en el Congreso.

Su desembarco en Diputados también se produce en un momento de particular efervescencia parlamentaria, con debates de alto voltaje político y un oficialismo que busca robustecer su presencia legislativa. La llegada de Matzkin aporta un dirigente con experiencia territorial y conocimiento de la dinámica bonaerense, una dimensión considerada estratégica dentro del esquema político nacional.

En el plano personal y político, el flamante diputado representa además una singular convergencia entre distintas tradiciones partidarias. Proveniente de una familia históricamente ligada al peronismo, su recorrido posterior lo acercó a sectores del PRO y finalmente al actual oficialismo, en una trayectoria tan sinuosa como ecuménica.