Martín Matzkin juró como diputado y reemplazó a Adrián Ravier en la Cámara baja
El dirigente bonaerense asumió en Diputados tras la salida de Adrián Ravier. Su vínculo político con Patricia Bullrich y su trayectoria en el PRO y LLA.
Martín Matzkin juró este miércoles como diputado nacional y ocupó formalmente la banca que dejó vacante Adrián Ravier, quien abandonó la Cámara baja para asumir nuevas funciones dentro del Gobierno nacional. La incorporación del dirigente bonaerense se concretó durante la sesión de Diputados de este miércoles.
La llegada de Matzkin al Congreso se produjo como parte de la lista bonaerense por la que había sido electo suplente. De esta manera, el dirigente se integró al bloque oficialista en un contexto de fuerte reconfiguración política y parlamentaria, en medio de las negociaciones y realineamientos que caracterizan a la actual etapa legislativa.
La trayectoria política de Martín Matzkin, el reemplazo de Adrián Ravier en Diputados
Matzkin cuenta con una extensa trayectoria en la política bonaerense. Fue intendente de Zárate y posteriormente desarrolló distintas funciones dentro del ámbito partidario y de gestión. Su apellido posee además un importante peso específico dentro del peronismo y de la política nacional, ya que es hijo de Jorge Matzkin, exministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Sin embargo, durante los últimos años el dirigente fue construyendo un vínculo político cada vez más estrecho con Patricia Bullrich. Integró equipos técnicos y espacios de trabajo vinculados a la actual ministra de Seguridad, convirtiéndose en uno de los dirigentes de confianza dentro de su armado político. Esa cercanía se mantuvo incluso durante las transformaciones que atravesó la coalición opositora y posteriormente el acercamiento entre sectores del PRO y el oficialismo.
La relación con Bullrich resultó determinante para su proyección nacional. Matzkin acompañó distintas iniciativas de la ministra y participó de actividades vinculadas a temas de seguridad, gestión y organización política, consolidando un perfil técnico y partidario que terminó encontrando su desembarco en el Congreso.
Su desembarco en Diputados también se produce en un momento de particular efervescencia parlamentaria, con debates de alto voltaje político y un oficialismo que busca robustecer su presencia legislativa. La llegada de Matzkin aporta un dirigente con experiencia territorial y conocimiento de la dinámica bonaerense, una dimensión considerada estratégica dentro del esquema político nacional.
En el plano personal y político, el flamante diputado representa además una singular convergencia entre distintas tradiciones partidarias. Proveniente de una familia históricamente ligada al peronismo, su recorrido posterior lo acercó a sectores del PRO y finalmente al actual oficialismo, en una trayectoria tan sinuosa como ecuménica.
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