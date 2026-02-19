Escándalo en Diputados: la sesión por la Reforma Laboral casi se cae por el "faltazo" libertario para cenar

Silvina Giudici y la "moción de los 30 minutos"

Para frenar la estrategia peronista, Silvana Giudici (PRO) tomó el micrófono y presentó una moción de orden —que resultó aprobada— para cerrar el debate y votar en general en un plazo de media hora, es decir para cerca de las 22 horas.

"En media hora se vota en general, aunque tiren piedras, aunque venga el 'Gordo Mortero', aunque desconecten los micrófonos", sentenció Giudici, en una frase que la oposición denunció como una maniobra dilatoria para permitir que el oficialismo terminara de reagruparse.

De todos modos, la moción luego fue retirada para que continúe el debate de oradores y que el proyecto se vote cerca de la madrugada.

Cámara en mano: los videos de Lemoine

Como es habitual, la diputada Lilia Lemoine registró todo desde su teléfono móvil. Sus videos mostraron el detrás de escena del escándalo, captando la furia de Paula Penacca (UxP), quien protagonizó un fuerte exabrupto contra una legisladora oficialista fuera de cámara.

Los clips de Lemoine se volvieron virales en minutos, exponiendo la fragilidad de una mayoría que, por un error logístico de "comedor", casi pierde la herramienta legal más importante del gobierno de Javier Milei en este inicio de 2026.