Escándalo en Diputados: la sesión por la Reforma Laboral casi se cae por el "faltazo" libertario para cenar
La histórica sesión por la Reforma Laboral estuvo a punto de colapsar este jueves por falta de quórum, descuido que fue "salvado" entre el PRO y Martín Menem.
En un descuido de estrategia legislativa, diputados de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados se retiraron del recinto para cenar, dejando el espacio propicio para que la oposición intentara dar de baja el debate por la Reforma Laboral por falta de quorum y que el proyecto vuelva a comisiones.
Hubo gritos, escándalo, videos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y un cierre forzado por el oficialismo.
El clima de máxima tensión que se vive en las calles de Buenos Aires se trasladó al corazón del Palacio Legislativo. Mientras se aguardaba el cierre de la lista de oradores, el recinto quedó prácticamente vacío de oficialistas, situación que fue capitalizada de inmediato por Unión por la Patria para intentar frenar el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
De esta manera, la diputada Marcela Mango (UxP) solicitó una moción de orden para que el proyecto regrese a comisiones. Ante la ausencia masiva de los libertarios, el secretario parlamentario Adrián Pagán recordó que para votar cualquier moción se requiere quórum estricto.
Fue en ese instante que los pasillos del Congreso se convirtieron en una pista de atletismo: videos captaron a legisladores de LLA entrando a las apuradas y entre tropezones para recuperar sus bancas ante el llamado desesperado de las autoridades de la Cámara.
Silvina Giudici y la "moción de los 30 minutos"
Para frenar la estrategia peronista, Silvana Giudici (PRO) tomó el micrófono y presentó una moción de orden —que resultó aprobada— para cerrar el debate y votar en general en un plazo de media hora, es decir para cerca de las 22 horas.
"En media hora se vota en general, aunque tiren piedras, aunque venga el 'Gordo Mortero', aunque desconecten los micrófonos", sentenció Giudici, en una frase que la oposición denunció como una maniobra dilatoria para permitir que el oficialismo terminara de reagruparse.
De todos modos, la moción luego fue retirada para que continúe el debate de oradores y que el proyecto se vote cerca de la madrugada.
Cámara en mano: los videos de Lemoine
Como es habitual, la diputada Lilia Lemoine registró todo desde su teléfono móvil. Sus videos mostraron el detrás de escena del escándalo, captando la furia de Paula Penacca (UxP), quien protagonizó un fuerte exabrupto contra una legisladora oficialista fuera de cámara.
Los clips de Lemoine se volvieron virales en minutos, exponiendo la fragilidad de una mayoría que, por un error logístico de "comedor", casi pierde la herramienta legal más importante del gobierno de Javier Milei en este inicio de 2026.
