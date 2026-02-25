En plena tensión por la Reforma Laboral, Javier Milei encabezó un acto en homenaje a José de San Martín

Mientras el Presidente rendía honores a San Martín, diversos sectores gremiales y movimientos sociales manifiestan su rechazo a la nueva normativa. La coincidencia del homenaje patrio con el malestar en las calles subraya la profunda polarización que atraviesa el país en este inicio de sesiones ordinarias de 2026.

En este marco, incluso, la CGT mantiene este miércoles una reunión clave para determinar los pasos a seguir. En la antesala de una sesión clave en el Senado, la Confederación General del Trabajo convocó a una cumbre de su mesa chica, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

El encuentro se realizará en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y contará con la mediación de Andrés Rodríguez, referente del gremio estatal.

La convocatoria fue impulsada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. El viernes, la Cámara alta debatirá el proyecto de modernización laboral, una iniciativa que la central obrera rechaza de manera contundente.