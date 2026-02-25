En plena tensión por la Reforma Laboral, Javier Milei encabezó un acto en homenaje a José de San Martín
El Presidente se prepara para la Asamblea Legislativa, y este miércoles asistió al homenaje al 248° aniversario del nacimiento del prócer.
En un escenario marcado por la tensión política y las protestas en las calles, por la Reforma Laboral y el cierre de Fate como los principales conflictos de la actualidad; el presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto oficial en homenaje al 248° aniversario del nacimiento del General José de San Martín.
La ceremonia, de carácter sobrio y escoltada por un fuerte operativo de seguridad, tuvo lugar en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.
Acompañado por su círculo de mayor confianza, el mandatario colocó una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador. Estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
El homenaje buscó resaltar la figura del prócer en un momento donde el Ejecutivo intenta trazar paralelismos históricos con las reformas estructurales que impulsa.
El acto se desarrolló bajo un clima de marcada conflictividad social, derivado de la reciente aprobación de la Reforma Laboral en el Congreso, polémico proyecto que todavía tiene que ser sancionado en el Senado.
Mientras el Presidente rendía honores a San Martín, diversos sectores gremiales y movimientos sociales manifiestan su rechazo a la nueva normativa. La coincidencia del homenaje patrio con el malestar en las calles subraya la profunda polarización que atraviesa el país en este inicio de sesiones ordinarias de 2026.
En este marco, incluso, la CGT mantiene este miércoles una reunión clave para determinar los pasos a seguir. En la antesala de una sesión clave en el Senado, la Confederación General del Trabajo convocó a una cumbre de su mesa chica, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
El encuentro se realizará en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y contará con la mediación de Andrés Rodríguez, referente del gremio estatal.
La convocatoria fue impulsada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. El viernes, la Cámara alta debatirá el proyecto de modernización laboral, una iniciativa que la central obrera rechaza de manera contundente.
