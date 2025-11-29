Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara de Diputados
El Gobierno que está muy cerca de lograr quórum propio con la nueva conformación del la Cámara Baja.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será reelecto el miércoles en la sesión preparatoria que marcará la asunción de los legisladores elegidos el 26 de octubre y la reorganización interna del cuerpo. Ese día jurarán 127 diputados y quienes reemplazarán a los que renunciaron para pasar al Senado o a legislaturas provinciales.
Después de un año marcado por tensiones, derrotas legislativas y una oposición fortalecida, Menem enfrentará desde diciembre un panorama más favorable para La Libertad Avanza (LLA). Entre propios y aliados, el oficialismo contará con aproximadamente 116 diputados, quedando apenas a 13 bancas del quórum propio.
Menem cuenta con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal, mientras que se prevé el rechazo del Frente de Izquierda y una abstención de Unión por la Patria (UxP).
LLA sumó a otro diputado del PRO a su bloque: de quién se trata
Luego de oficializar el arribo de la santafesina Verónica Razzini, La Libertad Avanza confirmó hoy la incorporación desde diciembre del también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.
El diputado amarillo fue uno de los buscados por los libertarios para que empezara a formar parte de sus filas. Finalmente, tras días de coqueteo, este viernes Bongiovanni le comunicó su fuga al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.
