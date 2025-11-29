Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara de Diputados

Menem cuenta con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal, mientras que se prevé el rechazo del Frente de Izquierda y una abstención de Unión por la Patria (UxP).

LLA sumó a otro diputado del PRO a su bloque: de quién se trata

Luego de oficializar el arribo de la santafesina Verónica Razzini, La Libertad Avanza confirmó hoy la incorporación desde diciembre del también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.

El diputado amarillo fue uno de los buscados por los libertarios para que empezara a formar parte de sus filas. Finalmente, tras días de coqueteo, este viernes Bongiovanni le comunicó su fuga al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

