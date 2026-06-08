Despedida de Indio Solari: Marcelo Figueras apuntó contra el Gobierno nacional y Martín Menem

figueras - indio

Para Marcelo Figueras, los argumentos oficiales no alcanzaron para justificar la negativa. Incluso reveló que, una vez que la decisión del Gobierno nacional se hizo pública, recibió un llamado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien intentó acercarle un mensaje oficial a la familia de Solari, pero decidieron no atenderlo porque para ese momento la situación ya estaba resuelta.

Pese a las dificultades, el periodista destacó el resultado de la multitudinaria última misa realizada en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico y valoró el comportamiento de los seguidores del músico: "Estoy súper feliz de cómo resultó todo, a pesar de todas las adversidades. Todo se fue armando de una manera muy mágica, en algún sentido muy derivada de la energía del Indio", afirmó.

También explicó que existía preocupación por la magnitud de la convocatoria, aunque aseguró que nunca dudó de la respuesta de los fanáticos: "Había mucho prejuicio en torno a los ricoteros. Yo era consciente de la clase de amor que el Indio inspiraba en la gente y tenía claro que había pasado años generando una pedagogía del autocuidado y del cuidado recíproco", señaló.