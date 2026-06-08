Hallan muerto en su departamento directivo de la empresa de Martín Menem

Tras el aviso al servicio de emergencias, el propio Martín Menem se trasladó de inmediato al domicilio de Almagro para acompañar los procedimientos, de acuerdo con el medio citado.

"Se trataría del asesor de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra en el lugar", se detalló en un reporte de las fuerzas de seguridad.

Investigan el caso del director de la empresa de Martín Menem como "muerte dudosa"

Al departamento de la calle Díaz Vélez arribó un patrullero de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad, junto con peritos de la unidad criminalística y un médico legista.

El reporte inicial de los investigadores consignó que el cuerpo de Osorio Peñaloza no presentaba signos de violencia aparentes ni rastros que sugirieran la participación de terceros en el ambiente.

Aunque los peritos evalúan de forma preliminar un posible cuadro de edema pulmonar y estiman que el deceso pudo haberse producido horas o días antes del hallazgo, el caso requiere precisiones científicas.

Debido a los protocolos habituales para este tipo de hallazgos solitarios, la causa fue caratulada de manera preventiva como "muerte dudosa". La investigación quedó centralizada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22, bajo las órdenes del doctor Eduardo Cubría, a la espera de los resultados finales de la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.

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