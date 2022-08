Martín Soria denunció "promiscuidad" entre funcionarios del macrismo y la Justicia

El ministro marcó que "no hay debido proceso cuando no hay independencia, cuando no hay imparcialidad" y, en ese sentido, aseveró que "no puede ser imparcial un juez de casación penal que iba a jugar al pádel o que jugaba al fútbol" en la quinta del expresidente Mauricio Macri.

Este domingo Página 12 publicó una nota titulada "Juicio contra Cristina Kirchner: Los partidos de fútbol del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu en la quinta de Macri", en la que se ven imágenes de estos funcionarios judiciales con la misma camiseta, en el marco de un partido de fútbol que "que ambos jugaron en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, cuando era el Presidente de la Nación", según indica el texto periodístico.

Al respecto, Soria planteó: "La foto es verdaderamente vergonzosa. Más que dar un alegato daría explicaciones".

El fiscal Diego Luciani interviene en el juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La fiscalía comenzó su alegato el 1° de Agosto y continuará mañana con la cuarta de nueve audiencias, que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para todos los imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, el ministro de Justicia marcó que "es una payasada la denuncia y el juicio". Además, recordó que "a los cuatro días de asumido (Mauricio Macri) como presidente puso dos jueces por decreto. Venían a meterse a la justicia en el bolsillo. Yo más que dar un alegato iría a dar explicaciones. Son unos cara duras importantes", apuntó.