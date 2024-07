La respuesta de Martín Yeza a Patricia Bullrich: "Hasta acá"

El exintendente de Pinamar hizo referencia a la interna que libraron Bullrich y elex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la que Macri, si bien no lo hizo expresamente, se inclinó por la titular de Seguridad. "La escuchaba hablar de tibios, de partido chiquitito, del aparato...Yo digo 'pará, pero si vos sos ministra nacional'. Yo iba manejando en mi auto solo y toda la gente que nos criticaba diciendo que somos el aparato son los que están con chofer, con custodia. Hay una cosa despectiva que no me gusta y que para mí llegó hasta acá", expresó Yeza.

"La que fue la presidente de tu partido hasta marzo, que fue la candidata a presidente a la que defendimos todos nosotros, lo mejor que tiene para decir sobre todos los que la defendimos es que ya fuimos y que estamos con lo que ella piensa o estamos en contra... Yo ahí digo 'bueno,hasta acá'", reflexionó Yeza.

Yeza también rechazó una amalgama con La Libertad Avanza, aunque no descartó algún tipo de alianza para las legislativas 2025. “Fusión implica que deje de existir lo que existe para que se cree algo nuevo, o sea, que se disuelva PRO. Por eso, en general, se habla de coaliciones o alianzas, como fue Juntos por el Cambio. En la asamblea se planteó que no creemos que nos debamos disolver”, explicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martinyeza/status/1809008908222054791&partner=&hide_thread=false Todo lo que sea camino del cambio: el PRO va a estar ahí. pic.twitter.com/9Y01pQLko9 — Martín Yeza (@martinyeza) July 4, 2024

"En municipios donde éramos gobierno se inventaron internas porque ellos creían que no importaba que no hubiera conflicto, sino que se tenía que generar igual ¿Qué nos pasó? La degradación", añadió Yeza.

Alianza

Al mismo tiempo, Yeza saludó la designación de Federico Sturzenegger como nuevo Ministro y sostuvo en redes "nos va a tener ahí ayudando, tal como ya sabes ".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martinyeza/status/1809634003063882203&partner=&hide_thread=false El mayor de los éxitos Fede, de verte en tu casa rodeado de papeles con planes, a que se institucionalice la tarea de desburocratizar y aliviar a la sociedad argentina da cuenta del cambio que empezó y que nos va a tener ahí ayudando, tal como ya sabes https://t.co/tpolzoRSQk — Martín Yeza (@martinyeza) July 6, 2024