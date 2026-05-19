Abel Furlán, titular de la UOM, advirtió sobre la crisis industrial y pidió avanzar hacia un paro general

Además, cuestionó el rumbo económico del oficialismo y aseguró que "se apunta a desmantelar el entramado productivo para beneficiar a unos pocos y al sector financiero, en perjuicio de la industria nacional".

En materia salarial, denunció las limitaciones en las negociaciones paritarias y la pérdida de poder adquisitivo: "No se pueden sostener salarios que apenas alcanzan para cubrir diez días de comida. Vas a discutir paritarias y la Secretaría de Trabajo te impone una pauta muy por debajo de lo que marca la inflación real", apuntó.

"No tiene nada que ver con lo que pasa en la góndola o en los servicios. Así es imposible responder a las demandas salariales", agregó.

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En paralelo, el dirigente gremial pidió una reacción más firme del movimiento obrero: "El sindicalismo tiene que salir a luchar, plantarse. Hay que defender lo que está en juego: la dignidad, la soberanía y la democracia. El objetivo final es el sometimiento del pueblo para que unos pocos se queden con los recursos naturales", sostuvo.

"Hay que discutir un paro general. ¿Qué más tiene que pasar? Apalean a los jubilados, no permiten discutir paritarias, los salarios no alcanzan y el sistema de salud está colapsado", concluyó.