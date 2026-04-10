Más problemas para la diputada Lorena Villaverde: su hijo amenazó de muerte a sus compañeros de colegio

hijo diputada lorena villaverde

Por el momento, el alumno no asistirá a clases mientras dure la investigación y se defina cómo proceder. Lo cierto es que ahora, el colegio se vio obligado a contar con la custodia de la Policía de Río Negro debido a la preocupación de los padres, quienes se autoconvocaron para exigir garantías de seguridad.

Por su parte, la diputada Villaverde se presentó en la institución para dialogar con las autoridades tras el incidente, el cual se suma a una serie de polémicas recientes que han rodeado su carrera política y personal. Según Gabriele, "la amenaza responde a un trasfondo de bullying".

Al ser menor de edad, el hijo de Villaverde es inimputable. Sin embargo, se dio intervención a la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para que sigan el caso.