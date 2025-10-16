Ratifican la movilización de este viernes a la Agencia Nacional de Discapacidad: "Exigimos respuestas"

De esta manera, y tras denunciar que "la inacción de la Agencia Nacional de Discapacidad pone en riesgo derechos, trabajos y vidas", el Foro ratificó la convocatoria para este viernes a las 10 horas en la sede central de ANDIS, ubicada en Dragones 2200, de la Ciudad de Buenos Aires.

"Llamamos a un cese de actividades en sede para exigir: cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único, Aumento de aranceles YA y pago sin demoras de compensaciones atrasadas establecido por la Ley 27.793", reclamaron.

En el marco de las protestas y continua lucha que vienen llevando a cabo desde hace meses, semanas atrás personas con discapacidad, familiares, organizaciones, prestadores, profesionales y personas comprometidas con el sector volvieron a manifestarse en Plaza de Mayo para expresar el rechazo absoluto a la decisión del Gobierno Nacional de no ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que entregaron una carta al presidente Javier Milei.