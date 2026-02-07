Masiva Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en el Congreso
Se trata de una multitudinaria movilización para expresar rechazo al gatillo fácil, la represión a jubilados, la falta de respuesta ante los incendios en la Patagonia y otras situaciones de violencia estatal, entre otros reclamos.
Pasadas las 17 horas de este sábado comenzó a recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires la segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, partiendo de la zona de Congreso hacia Plaza de Mayo, replicándose en otras grandes ciudades del país.
“Acá no sobra nadie”, es la consigna principal de esta movilización impulsada por el Frente Nacional Orgullo y Lucha junto a movimientos de derechos humanos, colectivos de personas con discapacidad, organizaciones migrantes y sindicales y asambleas barriales.
La primera de estas marchas se llevó a cabo en enero del año pasado, cuando las expresiones de Javier Milei en el Foro Económico de Davos contra la diversidad sexual activaron un proceso de organización asamblearia que derivó en una masiva movilización que este año tiene las mismas características.
Como se recordará, en Davos el Presidente realizó polémicas afirmaciones durante su discurso: vinculó a las identidades LGBTIQ+ con la pedofilia, calificando a lo que llamó “ideología de género” como un “cáncer”.
“No se trata de una marcha con un único reclamo, sino de plantarse frente a un proyecto de país que deja afuera a la mayoría”, explicó Eugenia Murillo, integrante de Columna Mostri, señalando que la movilización también expresa rechazo al gatillo fácil, la represión a jubilados, la falta de respuesta ante los incendios en la Patagonia y otras situaciones de violencia estatal.
“El Gobierno incita al odio y eso tiene consecuencias reales”, afirmó, al mencionar casos de muertes y abusos sufridos por personas del colectivo en distintos puntos del país durante el último año.
Las consignas de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista
- Contra el hambre: erradicación de la riqueza y abundancia para todxs
- Contra los ataques violentos a lo distinto: autodefensa y organización
- Contra la reforma laboral: Paro General
- Contra la retórica del sacrificio: lucha y siesta
- Contra el gatillo fácil: revuelta permanente y lucha territorial
- Contra el odio a nuestras vidas: comunidad y utopías
- Contra los incendios ecocidas: emergencia nacional
- Contra la caza de migrantes: antirracismo radical
- Contra la criminalización a las niñeces: antipunitivismo
- Contra la especulación inmobiliaria: huelga de inquilinxs
- Contra todo genocidio: memoria, verdad y justicia
- Contra el descarte programado: antifascismo y anticapacitismo
