Masiva Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en el Congreso

afiche marcha antifascista

“No se trata de una marcha con un único reclamo, sino de plantarse frente a un proyecto de país que deja afuera a la mayoría”, explicó Eugenia Murillo, integrante de Columna Mostri, señalando que la movilización también expresa rechazo al gatillo fácil, la represión a jubilados, la falta de respuesta ante los incendios en la Patagonia y otras situaciones de violencia estatal.