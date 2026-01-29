Ciudad impulsa un proyecto para que el aumento de las patentes no supere la inflación

Desde el GCBA recordaron que “tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.

En ese sentido, recordaron que la inflación anual de 2025 cerró en 31,5%, la cifra más baja en ocho años. De este modo, el nuevo tope propuesto para el Impuesto a la Patente Vehicular sería ese mismo Índice de Precios al Consumidor (IPC) total correspondiente al período anterior.