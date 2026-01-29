Ciudad impulsa un proyecto para que el aumento de las patentes no supere la inflación
La iniciativa fue enviada a la Legislatura porteña ante quejas de contribuyentes por subas que, aseguraron, llegaron a duplicarse.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) presentó un proyecto de ley ante la Legislatura local con la intención de limitar la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de modo que no exceda la inflación registrada durante 2025, en un contexto en el que varios contribuyentes manifestaron recibir boletas con incrementos que en algunos casos trepaban hasta el 100%.
La iniciativa oficialista llegó al parlamento porteño en medio de versiones sobre la primera etapa de emisión de las cuotas 2026 del tributo, que despertó alarma entre propietarios de vehículos por los supuestos aumentos extremos.
Frentes a esta situación, desde el Ejecutivo detallaron que la actualización del gravamen no será superior a la inflación acumulada del año pasado y que, además, “la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos actualmente previstos”.
Fuentes del Gobierno aclararon que, a diferencia de lo que señalaron algunos usuarios, no se trató de un incremento automático del impuesto, sino que las variaciones observadas en determinadas patentes “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, fijadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Desde el GCBA recordaron que “tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.
En ese sentido, recordaron que la inflación anual de 2025 cerró en 31,5%, la cifra más baja en ocho años. De este modo, el nuevo tope propuesto para el Impuesto a la Patente Vehicular sería ese mismo Índice de Precios al Consumidor (IPC) total correspondiente al período anterior.
