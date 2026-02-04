Tras la polémica, Ciudad aclaró cómo quedará el pago de Patentes y retrotrajo las fuertes subas

En paralelo, se resolvió postergar el vencimiento de la primera cuota y del pago anual anticipado, que ahora podrán abonarse hasta el 27 de febrero. La prórroga rige para todos los dominios sin distinción y mantiene vigentes tanto el beneficio por cumplimiento en término como el descuento para contribuyentes cumplidores. Las cuotas siguientes conservarán su cronograma habitual.

La reliquidación abarcará todas las boletas de la primera emisión del año, incluidas las tres primeras cuotas y la opción de pago anual. El nuevo cálculo ajustará los valores para que ningún aumento supere el tope vinculado a la inflación, criterio que se aplicará a todo el parque automotor, sin excepciones por segmento o valor del vehículo.

En cuanto a quienes ya hayan realizado pagos, AGIP explicó que los casos serán diferenciados. Aquellos que hayan abonado montos que se encuentren dentro del límite de inflación no verán modificaciones. En cambio, si el importe pagado resulta mayor al que surja de la nueva liquidación, la diferencia se transformará en un crédito a favor del contribuyente. Ese saldo se usará automáticamente en las próximas cuotas si se pagó la primera, o podrá pedirse en devolución o aplicarse a futuros vencimientos si se optó por el pago anual.

También se definieron criterios para situaciones especiales como la baja o el alta de vehículos y el fin de exenciones impositivas. En esos casos se cobrará el proporcional correspondiente y, si tras la reliquidación aparece un saldo a favor, podrá imputarse en pagos posteriores o solicitarse su reintegro por los canales digitales del Gobierno porteño. En el caso de las motos, continuará rigiendo el pago completo del bimestre, sin cálculo proporcional.

Desde AGIP señalaron que las devoluciones y compensaciones se procesarán una vez concluido el ajuste administrativo general, y que la eventual aplicación de intereses dependerá de lo que establezca la normativa que se apruebe.