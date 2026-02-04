Tras la polémica, Ciudad aclaró cómo quedará el pago de Patentes y retrotrajo las fuertes subas
Aquellos que hayan abonado montos que incluyen aumentos que se encuentren dentro del límite de inflación de 2025 no verán modificaciones. En cambio, si el importe ya pagado resulta mayor al que surja de la nueva liquidación, la diferencia se transformará en un crédito a favor del contribuyente.
Tras la fuerte polémica que provocaron las subas de más del 100% en el impuesto a las Patentes en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri dio marcha atrás y ahora informó qué pasará con ese tributo y con quienes ya lo abonaron.
Así, el gobierno porteño informó este miércoles que modificó el esquema de cobro del impuesto a las Patentes para 2026 "luego de detectar subas que superaban la evolución de los precios en algunos vehículos, producto de la actualización de sus valuaciones fiscales".
Por ello, explicaron la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) decidió rehacer por completo la primera liquidación del tributo y fijar un límite a los incrementos, que no podrán ubicarse por encima de la inflación porteña del año pasado, estimada en 31,8%.
Como parte de este ajuste, quedaron sin efecto todas las boletas que habían sido emitidas inicialmente. De hecho ya no pueden descargarse desde la web oficial ni pagarse a través de los bancos, y tampoco se aplicaron débitos automáticos. Desde el organismo aclararon que los contribuyentes deben desestimar esos comprobantes y aguardar la nueva versión, que se publicará el 18 de febrero en el portal de AGIP y dos días después en los sistemas de homebanking.
"La nueva liquidación será exclusivamente digital, con el objetivo de acelerar el proceso. Para quienes tengan dificultades para acceder, se habilitó un canal de asistencia a través de InfoAGIP, que permitirá solicitar las boletas por correo electrónico", señalaron desde Ciudad.
En paralelo, se resolvió postergar el vencimiento de la primera cuota y del pago anual anticipado, que ahora podrán abonarse hasta el 27 de febrero. La prórroga rige para todos los dominios sin distinción y mantiene vigentes tanto el beneficio por cumplimiento en término como el descuento para contribuyentes cumplidores. Las cuotas siguientes conservarán su cronograma habitual.
La reliquidación abarcará todas las boletas de la primera emisión del año, incluidas las tres primeras cuotas y la opción de pago anual. El nuevo cálculo ajustará los valores para que ningún aumento supere el tope vinculado a la inflación, criterio que se aplicará a todo el parque automotor, sin excepciones por segmento o valor del vehículo.
En cuanto a quienes ya hayan realizado pagos, AGIP explicó que los casos serán diferenciados. Aquellos que hayan abonado montos que se encuentren dentro del límite de inflación no verán modificaciones. En cambio, si el importe pagado resulta mayor al que surja de la nueva liquidación, la diferencia se transformará en un crédito a favor del contribuyente. Ese saldo se usará automáticamente en las próximas cuotas si se pagó la primera, o podrá pedirse en devolución o aplicarse a futuros vencimientos si se optó por el pago anual.
También se definieron criterios para situaciones especiales como la baja o el alta de vehículos y el fin de exenciones impositivas. En esos casos se cobrará el proporcional correspondiente y, si tras la reliquidación aparece un saldo a favor, podrá imputarse en pagos posteriores o solicitarse su reintegro por los canales digitales del Gobierno porteño. En el caso de las motos, continuará rigiendo el pago completo del bimestre, sin cálculo proporcional.
Desde AGIP señalaron que las devoluciones y compensaciones se procesarán una vez concluido el ajuste administrativo general, y que la eventual aplicación de intereses dependerá de lo que establezca la normativa que se apruebe.
