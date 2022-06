La carta de renuncia de Matías Kulfas: texto completo

El ex funcionario llegó a Casa de Gobierno junto a su hijo y tras la reunión con Alberto Fernández se despidió del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Texto completo de la carta de renuncia de Matías Kulfas

NO-2022-56882967-APN-MDP.pdf

La respuesta de Matías Kulfas a Cristina Kirchner

"Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnopolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta", escribió Kulfas.

El ex ministro agregó: "Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que 'utilizar la lapicera' para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA".