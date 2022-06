Los trabajadores despidieron a Matías Kulfas con aplausos

El mensaje de despedida de Matías Kulfas a los trabajadores

“No me da mucho más que gracias a este equipo espectacular del Ministerio de Desarrollo Productivo, de gente que se la bancó, vaya que se la bancaron. En pandemia, con todas las dificultades que hubo y dejaron todo en la cancha, la verdad que hicieron de todo, hicimos de todo. Se cierra un etapa y tenemos que estar muy tranquilos, pusimos a este Ministerio de pie. Este Ministerio estaba vaciado, lo único que tenía eran obras edilicias, no tenía programas, no tenía presupuestos... nos bancamos la pandemia, estuvimos ahí con el ATP ayudando a las PyMES en uno de los peores momentos productivos del país y lo dimos vuelta enseguida, con toda la garra, poniendo recursos corazón y cabeza para poner de pie a la industria argentina, a las pymes a la minería, a la economía del conocimiento".