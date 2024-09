Mauricio Macri y Patricia Bullrich se cruzaron por los encargados de edificio

Embed ¡COHERENCIA POR FAVOR!



Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos. https://t.co/Bo4RisMqgC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2024

El posteo se viralizó en los chats de los legisladores y los políticos porteños. Rápidamente llegó a Mauricio y Jorge Macri. El clima era caótico y la pelea irrefrenable. Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de la Ciudad, agarró su celular y llamó de urgencia a diputados del PRO ligados a la ex candidata presidencial. Lo propio hicieron otros operadores políticos del macrismo, que buscaban remediar la situación.

El cruce de Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Sobre el final del día, Bullrich salió al cruce de Macri, para responderle el tuit en el que había sido aludida. “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende”, señaló la ministra y disparó: “Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte”.

“En mi gestión, de ninguna manera vamos a atentar contra la propiedad privada”, se sumó el Jefe de Gobierno porteño en una publicación que retomó el tuit de Macri contra Bullrich. Quien también se metió en la escaramuza fue Darío Nieto, presidente del bloque del PRO y asesor cercano al ex presidente. “Patricia, eso que mostrás ahí fue una propuesta del peronismo en un borrador de muchísimos que circularon, que NO fue aceptada por el PRO. NO es el proyecto enviado por el Ejecutivo, ni el Dictamen de la Comisión, ni la Ley aprobada en primera lectura hoy”, sostuvo el legislador. “Un mejor código urbanístico para los porteños, sin ningún tipo de agregado de vivienda para encargados”, aseguró luego Cristian Ritondo, en sintonía con el macrismo.

Embed Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado @jparenaza hizo públicos, y así evitó que se vote.



Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende.



Yo no miento, solo revelo lo… https://t.co/EYs4Q7k1CB pic.twitter.com/0FIBrKcV8i — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2024

Las desmentidas a medias que llegaron desde el oficialismo no pudieron desactivar las sospechas de acuerdos PRO-PJ sobre el tema, y Bullrich agregó "Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos". Al respecto, Bullrich replicaba un mensaje que había publicado un rato antes el legislador porteño, que responde a Bullrich, indicando : "De ninguna manera vamos acompañar esto (de las unidades para viviendo de los porteros) en el código. Es una lucha histórica del PRO trabajar para bajar el costo de los edificios que son la vivienda mayoritaria de los porteños”.

Fue entonces cuando Macri dejó de lado las medias tintas y replicó “lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno". Agregó que "el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”.

De hecho Macri no negó que el intento de algún sector por ese tema de los porteros haya existido, pero se limita a indicar que no está en la norma votada y por eso fustiga a Bullrich "podemos discrepar, pero no mentir".

Embed Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 27, 2024

Luego Bullrich siguió con el "discrepar" que había usado Macri, para señalar "una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende”.

"Para que no quedaran dudas de que la pelea era volcánica y no estaba dispuesta a retroceder en procura de aliviar la dura Grieta PRO, Bullrich agregó "yo no miento, solo revelo lo que pasó", al tiempo que cerró festejendo "no pudieron (incorporar las viviendas de los porteros), porque el cambio es más fuerte”.

Y en su mensaje pegó esa modificación que se intentó agregar como artículo 14 del proyecto, donde se señalaba que "en las parcelas que destinen veinticinco (25) o más unidades de uso a vivienda colectiva, debe destinarse una unidad de uso a vivienda para el encargado del edificio”.