Larreta, tras el anuncio de Macri: "Los líderes mesiánicos no existen"

El ex presidente Mauricio Macri analizó en un video publicado en las redes sociales la situación del país y anunció que no será candidato. Rápidamente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente dentro del mismo espacio, destacó la "enorme visión" del líder del PRO y respaldó su crítica a los personalismos. "Los líderes mesiánicos no existen", aseguró.