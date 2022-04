Máximo Kirchner en la CGT: "Nadie más que nosotros quiere la unidad"

"Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles. Se trata de avanzar. Nadie más que nosotros queremos la unidad. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes", sentenció el diputado, que se preguntó: "¿Quien se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015?".