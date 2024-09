Mayra Mendoza cruzó a Manuel Adorni por mencionar a Quilmes "faltando a la verdad"

A través de un extenso descargo, Mendoza defendió la gestión municipal en Quilmes, destacando que las actualizaciones de las tasas fueron "más bajas que la inflación".

En tanto, la intendenta apuntó de forma directa al Gobierno de Javier Milei por el brutal aumento en servicios esenciales como la luz, el gas y el transporte, lo que, según ella, ha llevado a un deterioro significativo en la calidad de vida de los argentinos.

Su modo cínico y mentiroso no es novedad: labura de buscar desviar el eje de lo importante. Pero siempre la… pic.twitter.com/t0LOo8JMtT — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) September 4, 2024

El descargo de Mayra Mendoza contra Manuel Adornir

"El vocero presidencial @madorni esta mañana mencionó a nuestro municipio, Quilmes, obviamente faltando a la verdad. Como intendentA de este lugar paso a responder: Su modo cínico y mentiroso no es novedad: labura de buscar desviar el eje de lo importante. Pero siempre la realidad se impone al relato y deberán hacerse cargo del desastre que están haciendo.

El problema de la economía no son las tasas municipales: en Quilmes las actualizaciones fueron más bajas que la inflación. El problema hoy es que ustedes aumentaron desorbitadamente la luz, el gas, el transporte y los alimentos. Aumentaron el desempleo y la pobreza. Destruyen la actividad económica y el poder adquisitivo de los salarios.

Hoy tenemos el consumo de carne vacuna per cápita más bajo de nuestra historia y el 57% de las familias argentinas no alcanza a cubrir la canasta básica. La gente no llega a fin de mes y ustedes sólo buscan taparlo con un show de mentiras.

¿En serio nos van a echar la culpa a los municipios? Mientras ustedes ven el conurbano por la ventana del helicóptero y los vecinos ven al Presidente en entrevistas con sus amigos por TV, somos las y los intendentes quienes trabajamos todos los días en el territorio.

Afrontamos la responsabilidad de dar respuestas en un contexto donde, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos se incrementaron en un 425%, el costo del combustible en un 200% y los insumos médicos aumentaron un 300%. El desfinanciamiento a las provincias y los municipios por parte del gobierno nacional es una crueldad absoluta. El Estado Nacional está desaparecido, todas las obras están completamente paralizadas.

¿De verdad, @jmilei, creés que un jubilado que cobra la mínima, y al que vos le vetaste el aumento, puede hacerse cargo de pavimentar su cuadra? Los esperamos en cualquier plaza de barrio de Quilmes para debatir sobre lo que están haciendo.

Dejen el atril, salgan de las preguntas fáciles que les hacen los periodistas elegidos por ustedes y vengan al conurbano (que tanto desprecian) a escuchar lo que la gente tiene para decirles.

Presidente @jmilei, lo que usted hace no es novedad y lo puede hacer cualquiera: ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no es ninguna audacia. Se arrodilla frente a Macri y se para de manos con las personas mayores, nuestros abuelos. Con palos y gases para los jubilados y milanesa y entraña para Macri, nada puede salir bien. Empiece a trabajar para el pueblo argentino que está sufriendo un ajuste perverso y brutal, características con las que será recordado su gobierno".