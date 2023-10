Mayra Mendoza: "No hay posibilidad de encontrar algo racional en Milei o Bullrich"

MAYRA MENDOZA en RIGHT NOW

La referente de Unión por la Patria visitó el programa Right Now de C5N, conducido por Julieta Camaño. Allí,la jefa comunal, que va por su segundo mandato, remarcó: "En estos políticos no hay más que odio y todavía nos cuesta recuperarnos de estos hechos que vivió la Argentina, en materia de la violación de los Derechos Humanos, pero afortunadamente hay consensos".