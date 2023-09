Melconian disparó contra Javier Milei: "Ya empezaron a llamar a la casta"

"De los tres candidatos, el único que ha puesto un programa serio, no un pedacito de algo que genera una discusión atractiva y mediática, si no algo que tiene como objetivo encontrar la estabilidad, lo ha puesto la Fundación Mediterránea y lo ha hecho suyo Bullrich ", explicó el economista. Melconian afirmó que cuando se viste "con el overol de consultor" y tiene que "presentar supuestos tres escenarios", sólo puede hablar de uno porque "no sabe" cómo serán los otros.

En ese sentido, el economista calificó a las medidas económicas del oficialismo como "chupetines" para "ganar la elección" y a las propuestas del espacio de Milei como "magia" para conseguir el mismo objetivo.

"No me resigno a tener que ganar una elección con chupetines y magia", observó sobre los rivales que tendrá Juntos por el Cambio en los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

En esa línea, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri señaló que "se están derrumbando" las ideas de Milei al asegurar que su "entorno lo desmiente" y que el propio candidato "se pone agresivo" y "llama a la casta" para armar su programa.

"¿Vos querés hablar de dolarización ? Yo te explico, no se puede hacer. ¿Queres hablar de motosierra? No se puede hacer. ¿Creíste en serio lo de la casta? Vení que te explico, ya empezaron a llamar a la casta. Ese es el mensaje", cerró Melconian.