Miguel Ángel Pichetto, a favor de una "alianza" del Gobierno con el PRO

“Para el Gobierno sería interesante para el gobierno fortalecerse en el Congreso y en el Ejecutivo si hace alianza con el PRO”, sostuvo Pichetto en una entrevista con Splendid - 990, y agregó: “Tiene una estructura muy minoritaria en las dos cámaras, por eso, la alianza le conviene”.

Para el legislador, “es natural que ocurra porque el ex presidente Macri y el PRO jugaron a favor, muy fuerte, en el balotaje y por lo tanto que estén cerca y hablando a mi no me sorprende”.

En otro pasaje, cuestionó las críticas de Milei a gobernadores y diputados tras las caída de la Ley Ómnibus, algo que definió como “poco inteligente”.

“Hay que desdramatizar este tema y encontrar un camino de diálogo, de construcción positiva, hay que salir de ese plano de confrontación que no le sirve al gobierno, de agredir a los gobernadores”, afirmó Pichetto, y recomendó: “Nuestro país necesita tranquilidad con un camino de paz, el Gobierno debe construir y consolidar una mayoría en ambas cámaras para poder gobernar. Si se rompen los puentes es difícil construir esa mayoría”.

Con la ley retirada, Pichetto sostuvo que se puede volver a tratar en comisión o trabajar sobre parte de los artículos en las sesiones ordinarias que inician el 1° de marzo. Además, pidió debatir el paquete de medidas fiscales para resolver el equilibrio financiero en las provincias y a nivel nacional.

“La moratoria es muy importante que quedaron en el camino y que no se había puesto en esta ley. Era un conjunto de temas extensos, complejos", postuló, y concluyó: “El Congreso nunca tuvo esta ley que abarcaba tantas problemáticas. A mi me parece que este tipo planteos fue un error”.