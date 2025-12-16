La advertencia de Nicolás Maduro a José Antonio Kast: "Podrá ser seguidor de Hitler, pero cuidadito..."
Además de acusar a José Antonio Kast de ser "pinochetista convicto y confeso", el presidente de Venezuela habló del status legal de los venezolanos en Chile.
Lo primero que hizo José Antonio Kast tras celebrar que ganó las elecciones en Chile fue hablar por teléfono con el mandatario saliente, Gabriel Boric. Lo segundo fue organizar un viaje a Buenos Aires para reunirse con el presidente Javier Milei, y en algún momento de estas 48 horas llenas de compromisos protocolares se escuchó la voz enajenada de Nicolás Maduro con sus propias preocupaciones.
Desde una de sus tantas alocuciones por televisión, Nicolás Maduro quiso "decirle a este señor Kast" que "usted podrá ser seguidor de Hitler, y educado en los valores de Hitler; usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano... a los venezolanos se respeta".
Kast, que es un chileno hijo de inmigrantes alemanes, representa al sector más conservador de la política trasandina y su elección dejó al país alineado con otros de la región, y del continente, cosa que Javier Milei no dudó en hacer notar. Y Nicolás Maduro, también.
"Cuidadito, escúcheme bien, ¿oyó? El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se lo digo desde Caracas, capital que vio parir a los gigantes de América", arremetió el mandatario, que por estos días está apremiado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Mientras Washington pone el ojo (¿y la bala?) en los pretroleros con bandera venezolana, Nicolás Maduro se tomó unos minutos para referirse al status migratorio de miles de venezolanos, los mismos que luego votan en sus embajadas en todo el mundo.
"Entonces sale la Sayona: Leopoldo López y el viejito este, González, a apoyar que el señor Kast amenace a la migración venezolana, le dé un plazo y diga que si no (lo cumplen) los va a detener", expresó equiparando al los excandidatos presidenciales opositores con el personaje espectral del folklore venezolano.
Según el relato urdido esta semana por Nicolás Maduro, el flamante Presidente de Chile "les va a quitar el carro, la casa, las cuentas bancarias y los va a expulsar como que fueran delincuentes" a los miles de inmigrantes venezolanos que eligieron ese país para vivir.
"Señor Kast, tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está", repitió el mandatario bolivariano.
"La migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se los debe garantizar", sopesó Nicolás Maduro, sin hacer comentarios sobre los derechos de millones de ciudadanos de Venezuela que migraron en los últimos 10 años al verse empujados por las circunstancias en su país de origen.
