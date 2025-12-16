La advertencia de Nicolás Maduro a José Antonio Kast: "Podrá ser seguidor de Hitler, pero cuidadito..."

"Entonces sale la Sayona: Leopoldo López y el viejito este, González, a apoyar que el señor Kast amenace a la migración venezolana, le dé un plazo y diga que si no (lo cumplen) los va a detener", expresó equiparando al los excandidatos presidenciales opositores con el personaje espectral del folklore venezolano.

Según el relato urdido esta semana por Nicolás Maduro, el flamante Presidente de Chile "les va a quitar el carro, la casa, las cuentas bancarias y los va a expulsar como que fueran delincuentes" a los miles de inmigrantes venezolanos que eligieron ese país para vivir.

"Señor Kast, tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está", repitió el mandatario bolivariano.

"La migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se los debe garantizar", sopesó Nicolás Maduro, sin hacer comentarios sobre los derechos de millones de ciudadanos de Venezuela que migraron en los últimos 10 años al verse empujados por las circunstancias en su país de origen.